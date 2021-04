Guide: Meilleurs disques durs externes PS5 et PS4

Quels sont les meilleurs disques durs externes et SSD pour PS5 et PS4? Pour augmenter le stockage de votre PS5 ou PS4, vous pouvez brancher un disque dur externe ou un disque SSD via une connexion USB 3.0. C’est extrêmement facile et augmentera considérablement le nombre de jeux que vous pouvez avoir sur votre console à la fois.

Alors, quel est le meilleure mise à niveau du disque dur externe PS5 et PS4 option pour vous? Devriez-vous utiliser un disque dur ou un SSD? Dans le cadre de notre Guide PS5, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir ici. Cela dépendra en grande partie de votre budget, mais le type de lecteur que vous utiliserez dépendra également du fait que la console en question soit une PS5 ou une PS4. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout expliquer dans ce guide et vous proposer de nombreuses options d’achat. Si vous cherchez plus d’informations sur SSD intégré de la PS5, vous pouvez en savoir plus ici: SSD PS5: pourquoi c’est meilleur que le disque dur et SSD PS5: De combien d’espace de stockage dispose-t-il?

Meilleurs disques durs externes PS5 et PS4 Disque dur vs SSD: quelle est la différence? Que fait un disque dur ou un SSD externe sur PS5? Quelle est la différence entre le SSD intégré de la PS5 et un SSD externe? Pouvez-vous utiliser des disques durs externes ou des disques SSD externes pour les jeux PS5? Que fait un disque dur ou un SSD externe sur PS4?

Meilleurs disques durs externes PS5 et PS4

Voici quelques disques durs et SSD que vous pourrez utiliser sur PS5 ou PS4 pour augmenter votre stockage.

Meilleurs disques durs externes PS5 et PS4 aux États-Unis et au Canada

Meilleurs disques durs externes PS5 et PS4 au Royaume-Uni et en Europe

Disque dur vs SSD: quelle est la différence?

La principale différence entre un disque dur (HDD) et un disque SSD (mieux connu sous le nom de SSD) est simple et se résume à la façon dont ils stockent les données. Les disques durs sont des appareils mécaniques et les disques SSD stockent les données numériquement. Bien que les disques durs soient généralement beaucoup moins chers que les disques SSD, ils sont également plus lents à lire les données. Les disques SSD sont beaucoup plus efficaces, mais leur coût est plus élevé.

Que fait un disque dur ou un SSD externe sur PS5?

Si vous possédez une PS5 et avez besoin d’un espace de stockage supplémentaire pour vos jeux PS4, la meilleure et la plus simple option consiste à acheter un lecteur externe. Que vous obteniez un disque dur externe ou un disque SSD (SSD), l’appareil vous permettra d’installer beaucoup plus de jeux PS4 en vous offrant un espace de stockage supplémentaire.

Si vous avez une grande bibliothèque de jeux PS4, brancher un lecteur externe vous permettra de les jouer sur votre PS5 via la rétrocompatibilité sans prendre de place sur le précieux SSD interne de la PS5. Vous pouvez également stocker des jeux PS5 natifs sur un disque dur externe, et bien que vous ne puissiez pas jouer à ces jeux, vous pouvez économiser de la bande passante Internet en transférant le logiciel dans les deux sens.

Pour savoir comment utiliser un lecteur externe sur PS5, consultez notre guide: Comment utiliser un disque dur externe sur PS5. Pour en savoir plus sur la rétrocompatibilité sur PS5, consultez ce lien: Compatibilité ascendante PS5: pouvez-vous jouer à des jeux PS4 sur PlayStation 5?

Quelle est la différence entre le SSD intégré de la PS5 et un SSD externe?

La PS5 arbore un SSD à la fine pointe de la technologie intégré à la console. Ce SSD ne ressemble à aucun autre SSD que vous pouvez acheter dans le commerce – il est extrêmement rapide et spécialement conçu pour exécuter des jeux PS5. Les SSD externes sont rapides mais pas aussi avancés que le lecteur intégré de la PS5. Ils sont compatibles avec PS5, mais il y a quelques limitations. Pour plus d’informations sur l’utilisation de disques SSD externes avec PS5, consultez ce guide: Quels disques SSD seront compatibles avec la PS5?

Pouvez-vous utiliser des disques durs externes ou des disques SSD externes pour les jeux PS5?

Les disques durs externes et les disques SSD externes seront compatibles avec PS5 mais vous ne pouvez jouer qu’à des jeux PS4 à partir d’eux. Le logiciel PS5 est conçu pour fonctionner à partir du SSD personnalisé ultra-rapide de la console. Bien que vous ne puissiez pas lire les titres PS5 à l’aide d’un disque dur externe ou d’un SDD externe, vous pouvez transférer des jeux sur eux à des fins de stockage. Cela peut économiser de la bande passante, vous n’avez donc pas à retélécharger des jeux entiers lorsque vous manquez d’espace.

Tous les jeux PS4 de votre collection numérique seront sains et saufs sur un SSD ou un disque dur externe branché sur votre PS5, mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas stocker de jeux PS5 sur ces appareils.

Que fait un disque dur ou un SSD externe sur PS4?

Si vous possédez une PS4 et avez besoin d’un espace de stockage supplémentaire, la meilleure et la plus simple option consiste à acheter un lecteur externe. Que vous ayez un disque dur externe ou un disque SSD (Solid State Drive), l’appareil vous permettra d’installer beaucoup plus de jeux en vous offrant un espace de stockage supplémentaire.

Vous pouvez également utiliser un disque dur ou un SSD externe pour stocker tous vos jeux PS4, puis le brancher sur votre PS5 et continuer à jouer via la rétrocompatibilité. Pour en savoir plus sur la rétrocompatibilité sur PS5, consultez ce lien: Compatibilité ascendante PS5: pouvez-vous jouer à des jeux PS4 sur PlayStation 5?

Utilisez-vous un disque dur externe sur votre PS5 et PS4? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous, et reportez-vous à notre Guide PS5 pour plus d’informations.