Guide: Meilleur SSD PS5 2021: Augmentez votre capacité de stockage PS5

Qui est le meilleur SSD PS5? Quel SSD PS5 devriez-vous acheter ? Suite à une mise à jour du firmware, vous pouvez désormais étendre le stockage de 825 Go inclus de votre PlayStation 5 (voir aussi : SSD PS5 : de combien d’espace de stockage dispose-t-il ?) en achetant des internes compatibles SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe disques. Cependant, en raison de la nature de la PS5, vous devrez utiliser un Disque dur qui répond aux exigences strictes fixées par Sony.

N’ayez crainte : dans le cadre de notre Guide PS5, nous allons lister les meilleurs SSD PS5 et toutes les extensions de stockage SSD M.2 compatibles pour PS5 conditions. Nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure que d’autres options seront disponibles. En attendant, cliquez pour lire davantage : SSD PS5 : pourquoi c’est mieux que le disque dur.

Si vous avez déjà un nouveau SSD PS5, puis reportez-vous à la page suivante pour savoir comment l’installer : SSD PS5 : Comment installer un SSD interne et étendre votre stockage.

Sur cette page: Meilleur SSD PS5 : extension de stockage SSD compatible M.2 pour PS5 Exigences d’extension SSD PS5 M.2 Meilleur SSD PS5 : tous les dissipateurs thermiques compatibles Meilleur SSD PS5 : les disques SSD externes USB sont-ils compatibles avec la PS5 ?

Abonnez-vous à Push Square sur

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Meilleur SSD PS5 : extension de stockage SSD compatible M.2 pour PS5

Ci-dessous se trouvent les Disques SSD PS5 au meilleur prix vous pouvez acheter et installer sur votre PS5. Veuillez continuer à vérifier, car nous mettrons à jour cela fréquemment en tant que plus compatible PS5 SSD sont mis à disposition.

Exigences d’extension SSD PS5 M.2

Pour installer et utiliser un SSD PS5 M.2 pour étendre l’espace de stockage interne de votre console de nouvelle génération, vous devrez acheter un Disque dur qui répond aux exigences suivantes de Sony :

Attribut Exigence Format SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe Capacité 250 Go, 500 Go, 1 To, 2 To ou 4 To Vitesse de lecture 5 500 Mo/s ou plus Taille 110 (Longueur) x 25 (Largeur) x 11,25 millimètres (Épaisseur) (* Tous avec dissipateur thermique) Dissipateur de chaleur Obligatoire

Une chose à garder à l’esprit est que votre dissipateur thermique ne peut pas dépasser une hauteur de 2,25 millimètres sous le SSD M.2 et 8 millimètres au-dessus du SSD, sinon il ne rentrera pas dans l’emplacement. Vous devez porter une attention particulière à ces exigences si vous envisagez d’acheter un SSD avec un dissipateur thermique préinstallé. N’oubliez pas que vous pouvez acheter un dissipateur thermique séparément sur le SSD de votre choix et l’installer vous-même avant de le mettre dans votre PS5. C’est peut-être même l’approche la plus rentable.

Vous devrez également vous assurer que votre Micrologiciel PS5 est entièrement mis à niveau pour 21.02-04.00.00 ou plus tard avant de pouvoir installer un Disque SSD PS5 M.2.

Disque SSD Adata XPG GAMMIX S70 Lame

Les Disque SSD Adata XPG GAMMIX S70 Lame la série offre des vitesses de lecture ultra-rapides de 7 400 Mo/s, ce qui en fait l’un des SSD les plus rapides que vous puissiez installer sur votre PS5. Compatibles avec la console et fournis avec un dissipateur thermique, ces SSD sont disponibles en stockage de 1 To ou 2 To.

Patriot Viper VP4300 SSD

Une autre série ultra-rapide est Patriot Viper VP4300 SSD. Il est compatible avec PS5 et comprend un dissipateur thermique, avec des vitesses de lecture impressionnantes allant jusqu’à 7 400 Mo/s. Vous pouvez obtenir ceci SSD PCIe Gen 4 M.2 NVMe en 1 To ou 2 To.

Disque SSD Seagate FireCuda 530

Les Disque SSD Seagate FireCuda 530 La série est compatible avec la PS5. Disponibles en 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, ils s’adaptent à l’emplacement d’extension interne de la PS5 et répondent à toutes les exigences nécessaires. Ceux-ci sont SSD PCIe Gen 4 M.2 NVMe avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 7 300 Mo/s.

WD Noir SN850 SSD

Western Digital WD Noir SN850 SSD La série est compatible avec la PS5. Actuellement, les seules options disponibles sont 500 Go, 1 To et 2 To, mais vous pouvez facilement choisir d’acheter l’une des options avec un dissipateur thermique, dont vous aurez besoin pour garder votre SSD au frais. Ceux-ci se vantent 7 000 Mo/s vitesses de lecture et sont basées sur les PCIe Gen 4 M.2 NVMe format.

SSD Gigabyte Aorus Gen4 7000s

Le chic SSD Gigabyte Aorus Gen4 7000s est disponible en deux permutations : 1 To et 2 To. La bonne nouvelle est que celui-ci est pré-installé avec un dissipateur thermique, vous n’avez donc pas à vous en soucier. Malgré ses dimensions légèrement plus grandes, il est confirmé qu’il fonctionne sur la PS5 et possède les 7000 Mo/s vitesse de lecture.

SSD Samsung 980 Pro

Les premiers tests suggèrent que le SSD Samsung 980 Pro, avec son 7000 Mo/s vitesse de lecture, surpasse en fait le SSD intégré de la PS5, qui est des performances extraordinaires d’un lecteur d’extension. Disponible en options de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To, il y a beaucoup de flexibilité ici pour une variété de prix, mais gardez à l’esprit que vous devrez acheter un dissipateur thermique pour celui-ci.

SSD Crucial P5 Plus

Les SSD Crucial P5 Plus, avec son 6600 Mo/s vitesse de lecture, est compatible avec la PS5, bien qu’il soit légèrement plus lent que certains des autres lecteurs répertoriés sur cette page. Cependant, il efface toujours confortablement les exigences de performances de Sony et est disponible en options de 500 Go, 1 To et 2 To. La version 250 Go semble être en rupture de stock en ce moment.

Nous nous attendons à ce que davantage de fabricants commencent bientôt à proposer des SSD compatibles PS5 à l’achat. Tant que les appareils M.2 correspondent à tous les critères nécessaires, il devrait éventuellement y avoir de nombreuses options pour mettre à niveau le stockage interne de votre PS5.

Meilleur SSD PS5 : tous les dissipateurs thermiques compatibles

Si vous avez acheté un SSD PS5 M.2 sans un dissipateur de chaleur, vous devrez en ajouter un avant d’installer votre nouveau Disque dur. Dissipateurs gardera votre SSD cool, et Sony a conçu le flux d’air de sa console de nouvelle génération pour s’adapter à l’intérieur Emplacement SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe dans la console. Heureusement, ils sont bon marché à l’achat et faciles à installer.

La chose la plus importante est de savoir si votre dissipateur thermique s’adaptera. Il ne peut pas dépasser 110 x 25 x 11,25 millimètres et ne doit pas occuper plus de 2 millimètres sous le SSD et 8 millimètres Au dessus de. C’est beaucoup à prendre en compte, mais voici quelques options qui répondent aux spécifications :

Meilleur SSD PS5 : les disques SSD externes USB sont-ils compatibles avec la PS5 ?

Oui, vous pourrez utiliser un Lecteur externe USB pour PS5. Cependant, vous ne pourrez pas jouer directement à des jeux PS5 à partir de celui-ci. Au lieu de cela, vous pourrez y stocker des jeux PS5, mais devrez les replacer sur le lecteur principal ou sur un lecteur compatible. SSD PCIe 4.0 M.2 NVMe conduire pour y jouer réellement. Cependant, vous pourrez jouer à des jeux PS4 rétrocompatibles à partir de ces appareils, donc si vous envisagez de transférer votre disque dur PS4 existant pour une utilisation sur une PS5, ce n’est pas totalement inutile. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide suivant : Meilleurs disques durs externes PS5 et PS4.

Lequel meilleur lecteur SSD PS5 allez-vous acheter pour votre PS5? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous, et assurez-vous de vous référer à notre Guide PS5 pour plus d’informations.