Guide: Knockout City: trucs et astuces pour les débutants

Knockout City est le nouveau jeu PS4 multijoueur «dodge-brawl» d’EA et de Velan Studios. Il est disponible maintenant, et si vous nous le demandez, cela vaut la peine de vérifier pour son gameplay simple mais super amusant. Si vous ne faites que commencer dans le monde obsédé par le ballon chasseur de Knockout City, vous vous retrouverez peut-être aux prises avec des joueurs plus talentueux. Avec ce guide, nous visons à vous aider avec quelques astuces, astuces et conseils pratiques afin que vous puissiez vous lancer dans des matchs mieux préparés.

Sur cette page: Knockout City: informations de base pour les débutants Knockout City: trucs, astuces et conseils

Knockout City: informations de base pour les débutants

Ci-dessous, nous allons présenter quelques conseils et astuces utiles pour vous aider à démarrer du bon pied à Knockout City. Tout d’abord, nous allons passer en revue les bases de ce que vous devez savoir avant de plonger dans des mots de sagesse plus avancés.

Les contrôles

Voici les commandes par défaut de Knockout City. Il est à noter que vous pouvez remapper la disposition des commandes ci-dessous dans le menu Paramètres.

Bouton / Entrée Ce qu’il fait Stick gauche Déplacer le personnage Stick droit Déplacer la caméra R2 Lancer L2 Attraper R1 Ballform (se transformer en boule) L1 Passe X Sauter X dans les airs Glide Carré Esquive Cercle Tourner Triangle Retourner L3 Sprint R3 Faux lancer D-Pad gauche Drop balle D-Pad vers le haut Raillerie D-Pad droit Texte pour parler D-Pad vers le bas Emote supplémentaire

Lancement

Votre coup offensif dans ce jeu est de lancer des balles esquives sur vos adversaires. Pour lancer une balle, vous pouvez appuyer sur R2 pour un tir lent ou le maintenir enfoncé pour un projectile se déplaçant plus rapidement. Le jeu vise automatiquement pour vous, vous n’avez donc pas à vous soucier de la précision – maintenez simplement R2 et laissez ces balles voler.

Contagieux

Attraper des balles est tout aussi important que les lancer. Lorsque vous attrapez une balle, vous empêchez l’attaque entrante d’infliger des dégâts, et cela signifie que vous avez maintenant une balle avec laquelle riposter. Vous attrapez en appuyant sur L2, mais vous devrez chronométrer le bouton pour que la balle atterrisse dans les bras ouverts de votre personnage. Si vous chronométrez parfaitement votre capture (juste avant qu’elle ne vous touche), la balle va accumuler de l’énergie et vous pouvez la renvoyer beaucoup plus rapidement à votre adversaire. Ceci est connu sous le nom de surcharge, et la balle peut s’accélérer de cette manière plusieurs fois.

Esquiver

Avec une pression de Square, vous lancerez un mouvement d’esquive généreux. Appuyez sur le bouton et maintenez une direction pour esquiver la manière dont vous avez besoin. Cela vous évite les ennuis à la rigueur et vous pouvez également utiliser ce mouvement pour vous attaquer à des adversaires trop proches.

Qui passe

Vous pouvez passer le ballon que vous tenez à un coéquipier. Appuyez sur L1 avec un coéquipier en vue et vous le leur lancerez. Cela vous permet de mettre un ballon chasseur entre les mains d’un allié qui pourrait en avoir besoin, et le dépassement comporte également d’autres avantages. Les balles passées voyageront plus vite lorsqu’elles sont lancées sur des adversaires!

Devenir le bal

Une bizarrerie de Knockout City est que vous pouvez devenir une balle. Maintenez R1 enfoncé et vous vous transformerez en une balle que vos coéquipiers peuvent ramasser et lancer comme les autres. Ceci est utile dans les situations où votre équipe n’a pas de ballon chasseur à portée de main. Les ennemis touchés par un coéquipier en boule seront instantanément éliminés! Soyez prudent, cependant – si un adversaire vous attrape sous forme de balle, vous devrez écraser X pour vous échapper.

Un coéquipier peut vous charger et vous lancer comme n’importe quelle autre balle, mais il peut également continuer la charge pour préparer un lancer ultime. Cela vous lance dans les airs et vous explosez à l’impact avec le sol, assommant tous les adversaires dans le rayon de l’explosion!

Trick Shots

Lancer en ligne droite fonctionnera la plupart du temps, mais vous aurez parfois besoin de faire des coups de lob ou de courbe. Ne vous inquiétez pas, c’est facile. Chargez votre lancer comme d’habitude avec R2, mais juste avant de relâcher la balle, appuyez sur Triangle ou Cercle pour faire tourner la balle.

Appuyez sur Triangle avant un lancer, et vous enverrez la balle en arc de cercle vers le haut avant qu’elle ne s’écrase. Cela vous permet de frapper des adversaires au-dessus de vous ou de lancer une balle par-dessus un mur.

Appuyez sur Cercle avant un lancer et vous ajouterez une courbe horizontale à votre tir. Cela peut vraiment prendre les adversaires au dépourvu et vous permet de lancer des balles autour des obstacles.

Glissement

Si vous appuyez sur X en plein vol, vous sortez un planeur. Vous pouvez l’utiliser pour traverser la carte et accéder à des plates-formes plus élevées, et même obtenir la chute sur des ennemis sans méfiance. Vous pouvez également lancer des balles en planant. Si vous voulez arrêter de planer, appuyez à nouveau sur X et vous tomberez au sol.

Knockout City: trucs, astuces et conseils

Comment pouvez-vous améliorer votre jeu dans Knockout City? Il existe plusieurs façons de prendre l’avantage sur les adversaires. Ci-dessous, nous avons décrit quelques trucs et astuces utiles que nous avons appris de notre temps à jouer au jeu.

Passer la balle Dang

Il est facile d’oublier qu’il est là, mais vous pouvez passer une balle que vous tenez à un coéquipier, et vous devriez absolument le faire. Appuyez sur L1 pour lancer votre balle à un ami. Ceci est plus utile lorsque votre coéquipier est dans une situation difficile et a besoin d’une arme, mais il y a d’autres avantages. Lorsque vous passez, la balle va voyager plus vite lorsqu’elle est lancée sur un ennemi. Si votre coéquipier tient déjà un ballon, passez-lui quand même votre ballon, car il vous reviendra avec la même énergie rapide. Passez ou vous échouerez!

La frontière rouge vous avertit du danger

Pendant la lecture, vous remarquerez peut-être une bordure rouge sur le périmètre de votre écran. Cela apparaît parce qu’un adversaire vous cible. Une tache blanche sur la bordure vous indiquera de quelle direction proviendra la prise de vue. Si vous voyez cette bordure rouge, préparez-vous à esquiver ou à attraper une balle entrante.

Soyez imprévisible

La meilleure chose que vous puissiez faire pour améliorer votre jeu est de changer les choses. Ne laissez pas un adversaire vous comprendre. Vous disposez de plusieurs manœuvres et capacités pour faire deviner les gens.

Les faux lancers en sont un excellent exemple. Cliquez sur le joystick droit (R3) et vous effectuerez un faux lancer, ce qui peut inciter l’adversaire à essayer d’attraper une balle qui ne vient pas. De même, vous pouvez simplement maintenir R2 plus longtemps que d’habitude pour annuler le timing de l’ennemi. Utilisez également les capacités de retournement et de rotation (Triangle et Cercle) comme fake-outs supplémentaires. Il y a beaucoup de place pour que vous puissiez mélanger les choses, alors expérimentez et ne vous fiez pas à une seule tactique.

La lenteur peut être la voie à suivre (parfois)

En lien avec le point ci-dessus – vous n’avez pas toujours avoir lancer une balle à pleine peau. Vous pouvez maintenir R2 pour lancer la balle plus rapidement que si vous appuyez simplement sur le bouton, mais cela ne signifie pas que c’est toujours la meilleure option. Le fait est que les joueurs s’attendent généralement à ce que les attaques arrivent à cette vitesse chargée, car c’est ce que les didacticiels du jeu vous apprennent. En raison de cette attente, il est préférable de varier les choses et de rendre vos prises de vue moins prévisibles. Mélangez quelques balles lentes à votre stratégie – vous serez surpris de la fréquence à laquelle elles se connectent.

Les lancers ultimes ne sont pas toujours les meilleurs

Si un coéquipier est en forme de balle, il est tentant de simplement charger un lancer ultime et de les envoyer se précipiter dans le ciel pour cette explosion satisfaisante. La vérité est que même si ce mouvement peut être puissant dans les bonnes circonstances, vous ne le faites pas toujours besoin de lancer un coéquipier de cette façon.

Dans une escarmouche, il est parfois plus avantageux pour votre équipe de simplement lancer une balle alliée comme une balle ordinaire, plutôt que d’essayer de charger un Ultimate. Oui, vous pourriez obtenir un double ou même un triple avec un Ultimate bien placé, mais c’est probablement exagéré, et vous finirez probablement par être assommé avant de pouvoir charger le tir de toute façon. Réfléchissez au moment et à l’endroit où utiliser Ultimates le plus efficacement possible.

Vous pouvez esquiver le danger

Vous pouvez attraper une balle, mais vous pouvez aussi simplement esquiver dans un endroit difficile. Si vous voyez cette bordure rouge révélatrice et que vous ne savez pas d’où vient une balle, esquiver est plus efficace que d’attraper. Mais saviez-vous que vous pouvez aussi esquiver dans un lancer entrant? Si vous appuyez sur Carré pour esquiver vers une balle se précipitant vers vous, vous annulerez l’élan de cette balle et la rebondirez.

Equipage

Si vous aimez le jeu, envisagez de rejoindre un équipage. Cela signifie que vous aurez des amis dans le jeu avec lesquels jouer, et il y a même des objets cosmétiques exclusifs à Crew à débloquer. C’est payant de jouer ensemble!

C’est à peu près tout pour nos trucs et astuces pour débutants pour Knockout City. Avez-vous joué à ce dodgebrawler sur PS4? Partagez vos propres conseils dans la section commentaires ci-dessous.