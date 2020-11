Guide Hyrule Warriors: Age of Calamity – Comment passer au niveau supérieur

Plusieurs personnages peuvent être utilisés dans Hyrule Warriors: Age of Calamity et chacun a un niveau qui peut être augmenté en tuant les ennemis d’Hyrule. Une fois qu’un personnage monte de niveau, sa force augmente, ce qui le rend plus puissant, donc les ennemis qui étaient autrefois un défi ne sont plus un défi!

Guide Hyrule Warriors Age of Calamity Comment monter de niveau

Il y a deux façons de monter de niveau dans Hyrule Warriors: Age of Calamity, la première consiste à répondre aux étapes pour gagner de l’expérience, et l’autre en dépensant des roupies au camp d’entraînement militaire. Augmenter de niveau augmente la force de vos personnages, donc plus il est élevé, mieux c’est.

Puisqu’il ya un grand nombre de personnages dans le jeu, c’est une bonne idée de garder tout le monde à peu près au même niveau; même si vous préférez le style de jeu de certains personnages par rapport à d’autres, il est généralement préférable de garder tout le monde au même niveau. Comme vous ne le savez jamais, quand une mission apparaîtra, cela vous obligera à utiliser deux personnages que vous n’utilisez jamais. Bien sûr, vous pouvez la forcer brutalement avec Link, mais ce ne sera pas possible sur les difficultés plus élevées.

Rejouer des missions

Rejouer des missions peut sembler une corvée pour certains, mais il n’y a pas de limite au nombre de fois que vous pouvez les rejouer. En raison de la nouvelle mécanique matérielle d’Age of Calamity, répéter des missions n’est pas une mauvaise chose car avoir une abondance de différents types de matériaux est une aubaine pour débloquer des mises à niveau tôt. Et aussi pouvoir cuisiner fréquemment au début de chaque mission.

Répéter les missions en conjonction avec le capteur Sheikah est le meilleur moyen de choisir les missions que vous souhaitez rejouer. Bien sûr, plus les missions sont de niveau élevé, plus il y a d’expérience, mais le matériel est bel et bien nécessaire, c’est donc le meilleur des deux!

Cependant, dans la plupart des missions d’histoire du jeu, Link est toujours requis pour la première fois. Mais une fois terminé, vous pouvez rejouer ce niveau avec n’importe quel autre personnage que vous avez déverrouillé.

Le camp d’entraînement militaire

Si vous avez une abondance de roupies en réserve, alors le camp d’entraînement militaire est parfait pour vous. C’est, sans aucun doute, le moyen le plus rapide de mettre à niveau vos personnages dans Hyrule Warriors: Age of Calamity. Le camp offre un aspect, pour échanger des roupies pour augmenter les niveaux de l’un de vos personnages.

Vous débloquez l’utilisation du camp assez tôt dans Age of Calamity, et vous l’utilisez en sélectionnant le personnage que vous souhaitez améliorer en premier, puis ajustez le niveau au niveau que vous désirez. Bien que seulement au niveau de votre personnage le plus élevé – si Link est de niveau 20, vous ne pouvez augmenter le niveau d’un autre personnage qu’au niveau 20. Si vous n’avez qu’un faible montant de rubis, vous pouvez choisir le nombre de niveaux que vous souhaitez augmenter, donc pour ajouter un niveau à un personnage, vous pouvez!

Ce service utilise beaucoup de rubis, vous ne voulez donc vraiment le perdre que lorsque vous commencez à débloquer de nouveaux personnages jouables dans le jeu, pour les amener à un niveau suffisamment proche de celui de vos autres personnages.