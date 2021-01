Guide Fortnite: Emplacement de Beskar Steel sur le mont Kay

À partir du niveau 73, nous devrons rechercher plus d’acier beskar. «Là où le ciel rencontre la terre» est le mont Kay.

En atteignant le niveau 73, nous aurons un autre défi dans Fortnite: Battle Royale. Ils nous demandent acier beskar, qui est situé sur la plus haute montagne de toute la carte Fortnite. Le mont Kay est le plus haut qui soit, nous nous y sommes donc dirigés dès que nous avons sauté du bus. Vous pouvez récupérer Beskar Steel en mode mêlée, solo, duo, trio ou escouade. Interagissez avec lui et vous aurez réussi à terminer la mission. Ils vous donneront une partie de l’armure du Mandalorian (The Mandalorian).

Chaque fois que vous débloquez un skin de cette passe de combat, vous sautez une mission pour obtenir les parties de l’armure. Restez à l’écoute de notre site Web où vous aurez les meilleurs guides Fortnite.

