Guide des mouvements et des combos de Lidia Sobieska dans Tekken 7

Préparez-vous car avec l’arrivée de Lidia Sobieska à Tekken 7, nous avons un très bon combattant. Nous vous montrons tous leurs combos.

Il y a quelques semaines, Lidia a été montrée dans un teaser avec le moteur du jeu dans lequel ils nous ont dit qu’elle était le Premier ministre de la Pologne. En l’absence d’un jour pour son lancement, Bandai Namco a montré tous ses avantages dans une bande-annonce et a également annoncé son départ. Oui, un jour avant.

Aujourd’hui, dans 45Secondes.fr, nous vous apportons un guide des combos de Lidia Sobieska dans Tekken 7. Dans le jeu lui-même, nous pouvons voir la liste complète des mouvements et quelques combos, mais comme prévu, les joueurs en moins d’une journée ont emprunté d’autres voies et ont dominé le personnage.

Lidia Sobieska est une combattante qui utilise le karaté. Les personnages des jeux de combat qui utilisent ce style sont toujours des personnages avec des attaques puissantes et Lidia ne l’est pas moins. Parfaitement à partir d’un combo, cela vous prend 80 dégâts, bien que si nous écrasons l’adversaire contre un mur là-bas, cela peut être une catastrophe.

C’est rapide, il faut jouer avec les positions qu’il a en tant que « chat » et devenir fou de putting combos. Dans les vidéos que vous avez ci-dessous, vous pouvez voir tous les combos Lidia Sobieska disponibles pour le moment.

Mais d’abord, si vous ne comprenez pas les combinaisons, vous feriez mieux de parcourir une vidéo ou un guide sur la terminologie de combat de Tekken. Ici, les combos ne sont pas appelés carré, triangle, etc., etc. Chaque trait a un nombre allant de 1 à 4 et les directions sont les lettres U, D, F et B.

Combos de Lidia

Voici toutes les vidéos que nous avons trouvées de Lidia Sobieska dans lesquelles elle livre des « coups de poing » et des coups de pied à tout le monde. Gardez à l’esprit que la saisie de ces combinaisons n’est pas si simple.

Nous devons jouer et essayer d’ouvrir l’adversaire. Dites aussi que chaque étape est un monde. Certains ont des sols différents, des murs qui se cassent, et tous ne sont pas aussi grands. C’est pourquoi nous devons apprendre si nous voulons être de vrais maîtres, le combo parfait pour chaque situation.

Lidia Sobieska n’est pas un personnage difficile à maîtriser. Avec quatre choses dont nous savons que nous allons nous défendre, mais il y a des combos que nous devrons passer un certain temps à nous entraîner pour qu’ils sortent bien. REMARQUE: Dans la première vidéo, vous verrez de très bons combos mais l’itinéraire n’est pas affiché. Dans le second, vous pouvez voir l’itinéraire de ceux-ci sans problème et il vaut mieux apprendre.

Autres guides susceptibles de vous intéresser

La chose n’est pas finie. Ils ne vivent pas seulement des combos longs et spectaculaires de Lidia. Nous devons également connaître les mouvements qui nous conviennent le mieux pour prendre notre rival au dépourvu. Ou même pouvoir annuler des mouvements, ce qui nous aidera beaucoup au combat.

Ci-dessus, j’ai déjà dit que Sobieska n’est pas un personnage très difficile à gérer, mais si nous voulons aller plus loin dans nos affrontements, nous devrons connaître toutes ces « astuces ».