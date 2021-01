Guide de Maneater et liste des trophées sur PlayStation 4 et Playstation 5

Nous vous montrons la liste complète des trophées Maneater sur PS4 et PlayStation 5 ainsi qu’un guide pour en obtenir certains qui sont assez farfelus.

Maneater fait partie de ces jeux vidéo que cette génération n’a pas surpris. Peu de gens s’attendaient à ce qu’être un requin qui dévore tout sur son passage soit aussi amusant et puisse devenir l’un des jeux vedettes de cette génération. Au cas où vous seriez intéressé, dans 45Secondes.fr nous avons une très bonne analyse de la version PC de Master Race.

Sur PlayStation 4 et PlayStation 5, le jeu vidéo Tripwire Interactive a une énorme liste de trophées. L’histoire du jeu peut être terminée en moins de 15 heures, mais si nous tentons de tout dans Maneater, nous aurons plus d’heures de plaisir et un énorme requin.

Liste des trophées Maneater sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Trophées de bronze

–Survivant: Survivre à la naissance.

–Tu as appris à nager: Complète le tutoriel.

–Croissance: Atteint l’adolescent.

–Seul: Il atteint l’âge adulte.

–Adaptation: Évolue pour la première fois.

–Dominant le marais: Terminez tous les objectifs dans Fawtick Swamp.

–Reine des terres désolées: Terminez tous les objectifs de Dead Horse Lake.

–Terreur des touristes: Remplissez tous les objectifs de la Gold Coast.

–Baisser les prix de l’immobilier: Terminez tous les objectifs de Sapphire Bay.

–Vacances infernales: Remplissez tous les objectifs dans les sables prospères.

–Divertissement mortel: Remplissez tous les objectifs sur le récif de caviar.

–Seigneur des profondeurs: Remplissez tous les objectifs du Golfe.

–Viande d’alligator: Tuez le prédateur alpha dans Fawtick Swamp Regardez la vidéo.

–Délicieux: Tuez le prédateur alpha dans Dead Horse Lake Regardez la vidéo.

–Requin contre requin: Tuez le prédateur alpha sur la Gold Coast.

–Écraser: Tuez le prédateur alpha de Sapphire Bay

–C’est mon film: Tuez le prédateur Alpha dans les sables prospères.

–Il n’y a pas de truc qui fonctionne: Tuez le prédateur alpha dans la vidéo Caviar Reef Watch.

–Tu avais l’air plus fort: Tuez le prédateur alpha dans le Golfe.

–Éboueur: Trouver toutes les plaques d’immatriculation

Trophées d’argent

–Sagesse: Atteint la vieille femme.

–Nouvelles espèces: Acquérir 50% des évolutions disponibles.

–Tu as survécu à nouveau: Survivre à nouveau.

–Explorateur des profondeurs: Trouvez toutes les réserves de nutriments.

–Infamie de niveau 1: Atteignez le niveau d’infamie 1.

–Infamie niveau 10: Atteignez le niveau d’infamie 10.

Trophées d’or

–Terreur océanique: Atteint une méga croissance.

–Expérience scientifique: Acquérir 100% des évolutions disponibles.

–Reine des mers: Remplissez 100% des objectifs dans toutes les régions.

–Nouveau prédateur alpha: Détruisez tous les prédateurs alpha.

–La vengeance est à moi: Se venger.

–Touristique: Trouvez tous les points de repère.