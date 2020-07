Grounded: Guide de construction de base – Trucs et astuces pour votre maison

Pour survivre contre les araignées et les insectes dans “Grounded”, vous avez besoin d’une bonne base. Comment aborder au mieux la construction d’une maison, ce que vous devriez considérer et les ressources dont vous avez besoin, vous pouvez lire dans notre guide de la construction de base.

Vous avez besoin de ces outils pour la construction de base

Pour construire une base simple, vous avez besoin d’une hache avec laquelle vous pouvez couper des brins d’herbe et des pissenlits. Un marteau est également utile plus tard. Vous pouvez lire comment déverrouiller l’outil dans notre guide sur le sujet. Avez-vous tout ensemble? Ensuite, cherchez un endroit agréable.

Où vous devriez construire votre base

Vous pouvez installer le camp dans “Grounded” presque partout. Cependant, vous vous facilitez la vie si vous suivez quelques règles de base:

Construisez près d’une tente d’analyse.

Assurez-vous qu’il y a des sources de nourriture et d’eau propre à proximité.

Vous ne devriez pas avoir à marcher trop loin jusqu’à la source la plus proche de brins d’herbe, de trèfle et, idéalement, de pissenlits – cela accélère la construction.

Pour des raisons évidentes, la prochaine grotte d’araignée ou la prochaine toile d’araignée ne devrait pas être dans votre voisinage immédiat …

Le chantier le plus haut possible facilite la défense de votre base et vous offre également une vue magnifique.

Les araignées ne font que déranger. Ne construisez pas près de leurs grottes!

Matériaux importants pour la construction de base

Pour construire votre première base, vous devez avoir accès aux matériaux suivants:

Lames d’herbe (“planche d’herbe”): Ils forment la base et sont utilisés dans la construction de murs, de sols et de plafonds.

Ils forment la base et sont utilisés dans la construction de murs, de sols et de plafonds. Tiges végétales plus stables («Tiges de mauvaises herbes»): Vous avez besoin de poutres de porte et de fenêtre ainsi que pour le toit. Vous les récoltez sur des pissenlits ou avec une hache de niveau 2 sur des plantes ligneuses plus grandes.

Vous avez besoin de poutres de porte et de fenêtre ainsi que pour le toit. Vous les récoltez sur des pissenlits ou avec une hache de niveau 2 sur des plantes ligneuses plus grandes. Feuille de trèfle: Avez-vous besoin de couvrir le toit. Vous les récoltez avec la hache.

Avez-vous besoin de couvrir le toit. Vous les récoltez avec la hache. Jeunes plants (“brin”) , Fibres tissées et Sève d’arbres (“Sève”): Vous avez besoin de certaines pièces de maison ainsi que d’outils et de nombreux meubles. Collectionnez-les simplement dans le monde du jeu – vous n’avez pas besoin d’un outil spécifique.

, Vous avez besoin de certaines pièces de maison ainsi que d’outils et de nombreux meubles. Collectionnez-les simplement dans le monde du jeu – vous n’avez pas besoin d’un outil spécifique. Parties de glands: Pas absolument nécessaire pour commencer, mais utile. Vous pouvez les obtenir en écrasant les fruits qui traînent avec un marteau.

Déverrouiller le sol et le plafond

Avant de commencer la construction, vous devez déverrouiller les composants les plus importants de votre base. Vous pouvez construire des murs dès que vous coupez votre premier brin d’herbe, mais vous devez toujours déverrouiller les parties du sol et du plafond. Pour ce faire, remplissez les premières missions que le jeu vous propose. Vous rencontrerez ensuite le robot BURG.L où vous Données de recherche (“Raw Science”) que vous pouvez obtenir à partir des découvertes et des analyses de ressources. Déverrouillez ça Mise à niveau des bases à plusieurs étages gratuit pour 1000 points scientifiques. Cela vous donne également accès à des dalles de sol que vous pouvez utiliser comme plafond, par exemple. Vous pouvez désormais également construire des escaliers.

Voici comment vous construisez une maison

Vous n’avez besoin d’aucun matériel pour planifier votre base – cela viendra plus tard. Appelez l’inventaire, passez à l’onglet “Artisanat” et dans la ligne ci-dessous à “Bâtiment de base”. Maintenant, choisissez ce que vous voulez construire, comme un mur. Vous pouvez maintenant déplacer le mur dans le monde du jeu, le faire pivoter et le placer comme une version translucide bleuâtre à l’emplacement souhaité. Vous pouvez construire plus de pièces de mur juste à côté. Si vous souhaitez construire un autre élément (comme une porte ou un plafond), vous devez retourner dans le menu de fabrication et sélectionner la pièce correspondante. En appuyant sur un bouton, vous pouvez supprimer des éléments déjà placés.

Une fois que vous avez placé certains éléments, vous lancez une recherche de ressources, coupez des brins d’herbe et transportez-les sur le chantier. Ciblez les éléments bleutés et maintenez le bouton indiqué pour ajouter les ressources dont vous avez besoin pour emporter avec vous. Vous pouvez toujours marcher jusqu’à ce qu’un élément soit complètement fourni avec des matériaux – mais bien sûr aussi des araignées, des fourmis et tout le reste.

Déverrouillez l’établi – et quoi d’autre devrait être dans votre base

Votre base est en place? Ensuite, il est temps de mettre en place! Vous devez absolument avoir les meubles suivants:

“Appentis” : La tente de fortune sert de point de réapparition. Si vous mourez, vous réapparaîtrez à ce stade – bien sûr, cela devrait être dans votre base par défaut. Vous pouvez également aller dormir ici.

: La tente de fortune sert de point de réapparition. Si vous mourez, vous réapparaîtrez à ce stade – bien sûr, cela devrait être dans votre base par défaut. Vous pouvez également aller dormir ici. Table de travail: Sur l’établi, vous produisez des équipements et des matériaux de haute qualité. Il est donc absolument indispensable pour votre maison. Pour les déverrouiller, analysez la résine d’arbre (“Sap”) dans la tente d’analyse.

Sur l’établi, vous produisez des équipements et des matériaux de haute qualité. Il est donc absolument indispensable pour votre maison. Pour les déverrouiller, analysez la résine d’arbre (“Sap”) dans la tente d’analyse. Panier ou coffre: Dans des paniers et des coffres (“Panier / Coffre de rangement”), vous stockez des matériaux excédentaires et des trouvailles précieuses que vous ne voulez pas perdre en raison d’une mort défavorable.

Dans des paniers et des coffres (“Panier / Coffre de rangement”), vous stockez des matériaux excédentaires et des trouvailles précieuses que vous ne voulez pas perdre en raison d’une mort défavorable. Pour manger et boire: Si vous ne construisez pas vraiment juste à côté de sources d’eau et de nourriture, vous devriez construire un collecteur de rosée (“Dew Collector”) ainsi qu’un jardin de champignons (“Mushroom Garden”), une station de smoothie ou un foyer (“Roasting Spit”). Ainsi, vous pouvez stocker et préparer des ressources vitales directement dans votre base.

Résumé