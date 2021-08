Guide: Call of Duty: Vanguard PS5, Test Alpha PS4 – Dates, heures et comment jouer

Quelles sont les dates et heures de l’alpha de Call of Duty: Vanguard sur PlayStation 5 et PS4 ? Comment accéder au test alpha de Call of Duty : Vanguard ? La prochaine entrée dans la franchise FPS toujours populaire d’Activision arrive, mais avant le lancement complet du jeu en novembre, vous pourrez participer à un test alpha multijoueur. Dans ce guide rapide, nous vous apportons tous les détails dont vous avez besoin pour que vous soyez prêt pour l’action.

Sur cette page: Quand commence et se termine le test de Call of Duty: Vanguard Alpha ? Comment jouez-vous à Call of Duty : Vanguard Alpha ? Qu’est-ce qui est inclus dans Call of Duty : Vanguard Alpha ? Avez-vous besoin de PS Plus pour jouer à Call of Duty : Vanguard Alpha ? Sur quelles consoles pouvez-vous jouer à Call of Duty : Vanguard Alpha ? Y aura-t-il un test bêta de Call of Duty: Vanguard plus tard?

Quand commence et se termine le test de Call of Duty: Vanguard Alpha ?

Quelles sont les dates et heures de l’alpha de Vanguard ? Les choses démarrent le vendredi 27 août 2021. Voici toutes les heures régionales pour le début du test alpha de Call of Duty: Vanguard :

vendredi 27 août 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE Royaume-Uni/Irlande : 18h BST

18h BST L’Europe : 19h CEST / 20h EEST

19h CEST / 20h EEST Asie/Océanie : 2h JST / 1h AWST / 3h AEST

Vous aurez environ 48 heures pour jouer à l’alpha de Call of Duty: Vanguard, le test se terminant le dimanche 29 août 2021. Vous trouverez ci-dessous toutes les heures régionales de fin du test alpha :

dimanche 29 août 2021

Amérique du Nord: 10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE

10h HAP / 11h HAR / 12h CDT / 13h HAE Royaume-Uni/Irlande : 18h BST

18h BST L’Europe : 19h CEST / 20h EEST

19h CEST / 20h EEST Asie/Océanie : 2h JST / 1h AWST / 3h AEST

Comment jouez-vous à Call of Duty : Vanguard Alpha ?

Il est facile d’accéder au test alpha de Call of Duty: Vanguard. Accédez simplement au PlayStation Store sur votre PS5 ou PS4 et recherchez «Call of Duty: Vanguard Alpha». C’est un téléchargement gratuit, et devrait être l’un des premiers résultats que vous voyez. Vous pouvez également vous connecter à Call of Duty: Warzone, Modern Warfare ou Black Ops Cold War et vous pourrez trouver le lien de téléchargement sur le côté gauche du menu.

Qu’est-ce qui est inclus dans Call of Duty : Vanguard Alpha ?

Le test alpha de Call of Duty: Vanguard ne comprend qu’un seul mode multijoueur, à savoir Champion Hill. Il s’agit d’un nouveau mode en équipe avec des variantes 2v2 et 3v3 disponibles dans l’alpha. Ce sont des batailles à petite échelle entre les équipes pour voir qui sortira vainqueur des matchs à mort à la ronde. Tout le monde commence avec le même chargement, mais ramasser de l’argent pendant un match vous permettra d’améliorer vos armes de départ, vous donnant un avantage – mais attention, vous n’êtes pas choisi en essayant de récupérer le butin.

En participant au test alpha, vous obtiendrez une carte d’appel et un emblème spéciaux, tous deux utilisables dans Vanguard et Warzone.

Avez-vous besoin de PS Plus pour jouer à Call of Duty : Vanguard Alpha ?

Non, vous n’avez pas besoin d’être abonné à PlayStation Plus pour accéder au test alpha.

Sur quelles consoles pouvez-vous jouer à Call of Duty : Vanguard Alpha ?

Le test alpha de Call of Duty: Vanguard est disponible sur PS5 et PS4, alors ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas encore réussi à obtenir une nouvelle console. L’alpha est exclusif à PlayStation, il ne sera donc pas disponible sur d’autres plateformes.

Y aura-t-il un test bêta de Call of Duty: Vanguard plus tard?

Oui! Si vous ne pouvez pas en avoir assez de Call of Duty: Vanguard, ou si vous avez raté le test alpha, soyez assuré que vous aurez une autre occasion de jouer avant la sortie du jeu complet en novembre. Un test bêta aura lieu en septembre.

Du 10 au 13 septembre, les utilisateurs PlayStation ayant précommandé Call of Duty : Vanguard pourront jouer à la bêta-test. Ensuite, entre le 16 et le 20 septembre, tous les utilisateurs de PS5 et PS4 pourront s’amuser à l’ouverture de la bêta.

