"Guerres des étoiles": 9 faits éclairants sur les sabres laser

Ils sont incroyablement puissants et se déclinent dans une grande variété de couleurs: les sabres laser dans l’univers « Star Wars ». Mais d’où viennent-ils, pourquoi font-ils un bourdonnement et qu’est-ce que c’est que Cho Mai? Un regard sur les neuf faits suivants sur les sabres laser vous apportera l’illumination.

D’où vient un sabre laser?







Le sabre laser d’un chevalier Jedi ne tombe pas du ciel ou est assemblé dans la forge du sabre laser. Non! Chaque padawan choisit son arme individuellement en voyageant avec son maître sur la planète de glace Ilum, où il cherche le cristal unique dans les grottes. Une fois qu’il a trouvé la bonne pierre, elle est mise à la poignée avec l’aide de la Force dans un état méditatif.

Makashi, Ataru ou Shii-Cho?

Non, ce ne sont pas de nouvelles variations de sushi, mais trois des sept styles de combat au sabre laser de l’univers « Star Wars ». Vous pouvez voir comment ils s’appellent et ce qui les distingue ci-dessous:

Shii-cho = Chemin de Sarlacc / style rapide et sauvage (utilisateurs: Kit Fisto, Darth Traya) Makashi = Chemin d’Ysalamir / style élégant et noble (utilisateur: comte Dooku) Soresu = Chemin du Mynock / style défensif (utilisateurs: Obi-Wan Kenobi, Galen Marek, Luke Skywalker) Ataru = Chemin du faucon chauve-souris / style d’attaque (utilisateurs: Yoda, Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi) Shien / Djem So = Chemin du dragon Krayt / Style d’endurance (utilisateur: Anakin Skywalker, Darth Bane) Niman = Chemin de la rancune / style très modéré (utilisateur: Coleman Trebor, Sarrissa Jeng) Juyo / Vaapad = Chemin du Vornskr (utilisateur: Dark Maul)

Cho Mai? Santé!





Luke Skywalker a expérimenté de première main à quel point un « Cho Mai » est douloureux.



Image: © Lucasfilm 2017



Tout comme il existe un nom pour les différents styles de combat avec le sabre laser, il existe même un nom pour couper la main avec un sabre laser. Cela s’appelle « Cho Mai ». La chose intéressante à ce sujet: cette technique était principalement utilisée par les chevaliers Jedi pour sortir leur adversaire du combat. Parce que sans arme, il est généralement très difficile de se battre …

Sources d’inspiration inhabituelles pour les styles de combat

Si les acteurs « Star Wars » de la trilogie prequel ont maîtrisé le tennis ou ont abattu un arbre, les techniques de combat au sabre laser auraient dû être plus faciles pour eux. Parce que prétendument, le coordinateur des cascades Nick Gillard est non seulement censé avoir été inspiré par les arts martiaux pour les duels au sabre laser, mais a également observé certains mouvements en jouant au tennis ou en tombant des arbres.

La couleur des épées





Les couleurs des sabres laser Jedi sont principalement vertes ou bleues.



Image: © Lucasfilm 2017



Tout comme chaque chevalier Jedi « prépare » sa propre épée, chaque chevalier Jedi a également sa propre couleur. Néanmoins, les sabres laser sont généralement bleus ou verts. Cependant, comme c’est souvent le cas, les exceptions prouvent la règle. Il en va de même pour l’épée de Mace Windu Lila ou les gardes des temples Jedi ont des sabres laser jaunes.

Le côté obscur de la Force, en revanche, a des sabres laser rouges. Cela peut également être vu chez les personnes qui les portent: Dark Vador, Kylo Ren et Dark Maul appellent ou appellent l’un d’eux.

Vous pouvez trouver des informations beaucoup plus détaillées sur les couleurs des sabres laser dans ce guide.

Longueur des sabres laser

Quiconque a prêté attention aux cours de physique pendant ses jours d’école devrait avoir remarqué immédiatement une erreur dans « Star Wars »: les sabres laser ne peuvent pas simplement s’arrêter après environ un mètre. Semblable à un pointeur laser, l’arme devrait être au moins assez longue pour être arrêtée par un objet. Sans parler de l’énergie qu’une telle épée prendrait. Un sabre laser avec une telle puissance et un tel diamètre aurait besoin de l’énergie d’une ligne électrique principale. Et les Chevaliers Jedi ne les ont pas forcément sous la main …

Wwrrrmmm, wwrrrmmm, wwrrrmmm





Ewan McGregor et Liam Neeson ont trouvé assez difficile de ne pas imiter les sons du sabre laser.



Image: © photo alliance / kpa 2017



Vous êtes-vous déjà surpris à imiter un sabre laser et à faire le bruit approprié? Ensuite, vous pouvez imaginer à quel point il a été difficile pour les acteurs de « Star Wars » de s’abstenir de faire cela. Bien qu’il n’y ait pas eu de bruit des sabres laser lors du tournage de la trilogie originale – elle n’a été développée qu’en post-production – les stars de la trilogie prequel connaissaient trop bien le son.

Ewan McGregor et Liam Neeson, entre autres, ont fait des bruits sur le plateau pendant que les caméras tournaient, c’est pourquoi on leur a régulièrement conseillé de ne pas le faire. Hayden Christensen aurait également trouvé très difficile de garder la bouche fermée.

Effet sonore aléatoire

Et en parlant du son des sabres laser: cela est venu plus ou moins par hasard. Le concepteur sonore Ben Burtt cherchait le son optimal pour l’arme et a trouvé ce qu’il cherchait dans un projecteur de film désaffecté. Cela faisait un bourdonnement que Burtt voulait que le sabre laser fasse, mais ce n’était pas assez significatif pour lui.

Puis Ben Burtt avait accidentellement détecté l’interférence d’un microphone défectueux à la télévision – et le son légendaire du sabre laser avec son énorme valeur de reconnaissance était né.

Sabres laser instables





Alec Guinness a dû avoir beaucoup de mal avec les mannequins de sabre laser pendant le tournage.



Image: © photo alliance / kpa 2018



Pour les acteurs de la trilogie originale, ce n’était pas si facile de tourner les scènes de combat avec les sabres laser. Parce que si les films « Star Wars » montrent à quel point un tel sabre laser est stable, les accessoires sur le plateau étaient tout sauf résistants.

Souvent, une touche légère suffisait et les fausses épées se brisaient en plusieurs parties. Pour les épisodes 5 et 6, il y avait des accessoires un peu plus stables en fibre de carbone, mais ceux-ci se sont également cassés à un moment donné sans avertissement.