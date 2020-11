Gucci Mane continue de faire le clown Jeezy

Toutes les batailles précédentes de Verzuz étaient des affaires amicales.

Le match de demain entre Gucci Mane et Jeezy pourrait ne pas être.

Gucci a aiguillonné Jeezy toute la semaine, l’appelant « cône de neige » et évoquant cette fois que Gucci a tué l’ami de Jeezy.

Sa dernière attaque se concentre sur le goutte-à-goutte de Jeezy.

« Regardez ça, pour que tout le monde me le demande, le Verzuz est réel », a expliqué Gucci. « Snow Cone et moi serons dans la même pièce, mais c’est ce que je veux savoir, non? La mode fait-elle partie du Verzuz? Parce que je vais avoir cette merde demain. Et si mon pote l’a même drôle – une chemise €€ et le chapeau idiot qu’il portait sur la putain de pochette d’album, je ne le fais pas. «