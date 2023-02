Guaynaa, Gloria Trevi, Belinda et Julión : les artistes de la Foire aux fraises d’Irapuato 2023

in

Le festival comprendra des concerts du 17 mars au 2 avril.

Gloria Trevi y Guaynaa se produira à la Foire aux fraises

Des artistes nationaux et internationaux se retrouveront au Foire aux fraises d’Irapuato en 2023parmi lesquels se détachent guyane Oui Lassomais aussi Gloria Trevi, Bélinda Oui Julion Alvarezentre autres, qui se produira au Teatro del Pueblo.

Les concerts sont programmés du vendredi 17 mars au 2 avrilêtre Mijares le responsable du spectacle du premier rendez-vous, suivi du Banda El Recodoles samedi 18 et guyane & Lasso dimanche 19.

+ Quels artistes et à quelles dates seront présentés au Irapuato Strawberry Fair 2023 ?

Mijares : vendredi 17 mars

: vendredi 17 mars Banda El Recodo : samedi 18 mars

: samedi 18 mars Guyane / Lasso : dimanche 19 mars

: dimanche 19 mars Les envahisseurs du Nuevo León et des Regios / Cardinaux de Nuevo León et complices : lundi 20 mars

: lundi 20 mars Inspecteur : jeudi 23 mars

: jeudi 23 mars Gloria Trévi : vendredi 24 mars

: vendredi 24 mars La Arrolladora Banda el Limón : samedi 25 mars

: samedi 25 mars Bélinda : dimanche 26 mars

: dimanche 26 mars Groupe Los Recoditos : jeudi 30 mars

: jeudi 30 mars Rois Kumbia / Le grand silence : vendredi 21 mars

: vendredi 21 mars Eden Muñoz : samedi 1er avril

: samedi 1er avril Alamenos de la Sierra: dimanche 2 avril

En plus des artistes susmentionnés, qui seront au Teatro del Pueblo, tIl y aura aussi des concerts dans le palenque, qui se déroulera du samedi 18 mars au vendredi 31 mars.

Maria Jose : samedi 18 mars

: samedi 18 mars mature : jeudi 23 mars

: jeudi 23 mars Julion Alvarez : vendredi 24 mars

: vendredi 24 mars olives alfredo : samedi 25 mars

: samedi 25 mars bande MS: vendredi 31 mars

Vous pouvez désormais acheter vos billets pour les concerts et palenques de la Foire aux fraises 2023 ici.

