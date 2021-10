Guardians of the Galaxy est un téléchargement nettement plus petit sur PS5

La technologie de compression Kraken de la PlayStation 5 fait à nouveau la une des journaux, car un autre titre cross-gen prend beaucoup moins de place sur la console de génération actuelle de Sony. Sur PS4, Marvel’s Guardians of the Galaxy pèse environ 60 Go, mais quelque peu standard. Mais sur PS5, la taille est réduite à un peu plus de 31 Go. Pas mal!

Bien sûr, économiser de l’espace de stockage sur votre PS5 n’est pas assez une préoccupation majeure ces jours-ci, puisque vous pouvez désormais installer un deuxième SSD (vous pouvez consulter notre guide du meilleur SSD PS5 en 2021 si vous envisagez sérieusement la mise à niveau). Mais quand même, cette différence de 30 Go va être perceptible, n’est-ce pas ? Espérons que de plus en plus de jeux pourront en profiter au fil des années.

