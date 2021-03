GTA V: Rockstar Games adopte le correctif d’un moddeur pour des temps de chargement plus courts

Il y a quelque temps, nous avons signalé un moddeur nommé T0st qui a fait le Problème avec les temps de chargement dans GTA V pourrait résoudre. Avec son idée, il a réussi à Temps de chargement de plus de 70% réduire. Donc, avec sa modification, il a réalisé ce que Rockstar Games a fait en sur sept ans ne l’a pas fait.

Comment les temps de chargement ont-ils été réduits? Bref, le moddeur a réalisé une analyse sur son propre CPU, qui est un Problème avec un thread CPU souligné.

à propos de quatre minutes de temps de charge Selon l’analyse, proviennent d’un certain fichier JSON contenant 63000 entrées, qui à leur tour ne peuvent pas être traitées assez rapidement. Les entrées sont le « Net Shopping Catalog », qui contient tous les articles pouvant être achetés. Après tout, le problème était avec un fonction de contrôle défectueuse et le vérification excessive des doublons. Plus ici:

L’amateur débrouillard a enfin pu résoudre le problème et réduire ainsi les temps de chargement de 70%. Il a ensuite rendu le correctif DLL disponible. Cela signifie que nous avons pu le télécharger depuis lors, bien que non officiellement.

La correction des temps de chargement pour GTA V devient officielle

Et maintenant vient la grande surprise. Rockstar Games a pris connaissance du correctif DLL de T0st, qui a confirmé aux joueurs sur PC que le correctif serait installé dans une future mise à jour. Rockstar dit:

«Après notre examen, nous pouvons confirmer que le joueur T0st a effectivement été en mesure de révéler un aspect du code du jeu lié aux temps de chargement qui pourrait à terme être amélioré. À la suite de cet examen, nous avons apporté des modifications qui seront mises en œuvre dans une prochaine mise à jour. «

Maintenant, la question demeure, quand exactement le correctif avec les temps de chargement améliorés sera publié, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps. Enfin, Rockstar Games tient à remercier le moddeur pour ses efforts, qui vont désormais aider l’entreprise.