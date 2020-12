GTA Online recevra plus de DLC orientés solo à l’avenir

GTA en ligne a fourni GTA fans avec une raison de revenir. C’est un terrain de jeu plein de possibilités illimitées et Rockstar l’a certainement soutenu très longuement depuis son introduction en 2013.

Beaucoup attendent encore GTA 6, mais sans date de sortie ni même annonce officielle en vue, il semble GTA en ligne c’est là que se déroulera toute l’action pour le moment.

Rockstar vient de sortir de la mise à jour de Cayo Perico Heist, qui était unique car pour la première fois, les joueurs pouvaient terminer le braquage en solo. Cela a attiré beaucoup d’attention de la part des joueurs qui ne veulent pas toujours rejoindre les sessions de braquage avec d’autres.

Cela implique beaucoup plus de variables, où les braquages ​​en solo sont plus simples et faciles à réaliser. Vous pouvez simplement commencer la mission de braquage et l’aborder comme vous le souhaitez.

La conception du solo a été un tel succès qu’il semble que Rockstar envisage de maintenir l’option solo avec le DLC. Cela vient des directeurs du design Tarek Hamad et Scott Butchard dans une récente interview qu’ils ont faite avec GQ.

Donc, si vous avez aimé l’élément solo dans la mise à jour de Cayo Perico, il semble qu’il y aura plus à célébrer à partir de maintenant. Les joueurs qui veulent prendre 100% de la coupure de braquage aimeront sûrement cette nouvelle.

De plus, parfois, vous voulez simplement faire les choses par vous-même et ne pas avoir à vous soucier de la possibilité que d’autres joueurs gâchent le plaisir en ne prenant pas le braquage au sérieux.

Les éléments solo indiquent également la possibilité d’un GTA 6 taquiner ici très bientôt. Ou du moins, de nombreux joueurs espèrent que c’est la direction vers laquelle Rockstar se dirige.

Cela fait si longtemps GTA 5 et GTA en ligne sorti et beaucoup sont de plus en plus anxieux pour une suite. La décision est entièrement sur Rockstar maintenant.

Ils savent à quel point les fans veulent un nouveau jeu et malgré le contenu téléchargeable régulier et le contenu thématique, ils savent probablement qu’ils doivent livrer le plus tôt possible.

Il est clair qu’ils ont la formule du monde ouvert jusqu’à une science et avec quelques ajustements, ils pourraient faire progresser la franchise pour s’intégrer parfaitement aux capacités de nouvelle génération du Xbox Série X et PS5.

Reste à voir à quel point la série peut s’améliorer, mais tout le monde espère une taquinerie en 2021 pour voir comment Rockstar prévoit d’améliorer la formule GTA.