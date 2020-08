GTA Online: Ils trouvent une mission cachée dans le code avec un OVNI géant

Mise à jour Spécial été Los Santos pour GTA en ligne Il a pris avec lui une bonne poignée de choses, les joueurs ont donc encore plus d’activités et de choses à faire pour les divertir pendant des heures de plus. Cependant, à chaque mise à jour qui touche les jeux populaires, le dataminers se mettre au travail pour détecter ce que le nouveau patch cache dans le code. Ainsi, un groupe de dataminers et moddeurs appelé Les gourous du fichier de jeu Il a trouvé un très grand nouveau modèle d’OVNI et une mission cachée (via Kotaku).

Ils s’assurent que cela montre que Rock star met plus d’efforts dans masquer ces types de missions et empêcher leur activation, puisqu’ils ont dû modifier 40 scripts local et en ligne GTA en ligne afin d’activer cette mission. Et tout cela après que ces utilisateurs aient trouvé un nouveau modèle géant d’OVNI. Pendant des années, il y avait déjà un modèle d’OVNI en GTA en ligne, mais cette fois, c’est un peu plus gros.

Quelle est cette mission OVNI de GTA Online?

Il s’agit de une bataille commerciale.

A lieu dans Base militaire de Fort Zancudo, dans un hangar.

dans un hangar. À l’intérieur du hangar se trouve cet ovni géant et les joueurs doivent récupérer l’épave du vaisseau spatial.

Pas même le dataminers avoir une idée comment activer cette mission dans le GTA en ligne, car il ne peut probablement pas encore être activé. Ils pensent que ça pourrait être après avoir joué 600 batailles commerciales, bien que ce ne soit que spéculatif. Pour le moment, il ne vous reste plus qu’à attendre Rock star mentionner cette nouvelle mission mystérieuse un jour.

