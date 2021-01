GTA Online ajoute le Maibatsu Manchez Scout et promet des paiements aux touristes de Cayo Perico

L’alimentation lente et régulière de nouveaux véhicules de GTA Online se poursuit cette semaine, avec l’ajout du Maibatsu Manchez Scout de Warstock Cache and Carry. Rockstar Newswire affirme qu’il a été «construit pour manœuvrer les sentiers les plus boueux de la planète», il devrait donc vous sortir du pétrin lorsque vous avez besoin de faire du tout-terrain.

Cela ne ressemble pas au Pegassi Toreador, disponible sur la roue de la chance au Diamond Casino & Resort. Que vous le possédiez déjà ou que vous le gagniez cette semaine, jouer entre le 14 janvier et le 20 janvier débloquera gratuitement la livrée du requin, ce qui devrait s’avérer une incitation supplémentaire à revenir à Los Santos.

Ailleurs, ceux d’entre vous qui font un voyage à Cayo Perico voudront garder un œil sur les coffres au trésor. Collectez-en deux en une seule journée et vous obtiendrez un paiement de 100 000 GTA € sur votre compte la semaine prochaine. Il y a également des récompenses doubles à gagner sur la liste de lecture Survival et des réductions sur les diverses améliorations du sous-marin Kosatka.