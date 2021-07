GTA Online ajoute des mises au point exclusives à la vitesse des voitures PS5 cette année

Les joueurs de GTA Online pourront libérer leur tête d’essence intérieure cet été, alors que Rockstar prépare la sortie de la prochaine extension majeure du jeu : Los Santos Tuners. Sorti le 20 juillet, il plonge profondément dans la culture automobile et promet un « espace social gigantesque et partagé » où vous pourrez vous mêler aux autres conducteurs, montrer vos fouets préférés et concourir.

Vous trouverez l’espace « bonnes vibrations uniquement » à la périphérie de Cypress Flats, écoutez simplement le rugissement des moteurs à l’intérieur d’un entrepôt couvert de graffitis. Déposez 50 000 GTA € pour obtenir un abonnement, qui vous donnera accès à la piste d’essai, un « grand espace souterrain à l’intérieur de l’entrepôt de Car Meet où vous et vos amis pouvez conduire, dériver et faire la course de véhicules librement, sans interférence ».

Il y aura également une variété de tours d’essai que les membres pourront conduire, en plus des tours de prix rotatifs que vous pourrez débloquer en relevant des défis. Un nouvel ensemble de courses complétera le package, contribuant toutes à une nouvelle barre de progression nommée Rep, qui débloquera une variété de bonus, y compris des personnalisations d’équipement et de voiture.

Au total, 10 nouvelles voitures seront ajoutées le premier jour dans le cadre de la mise à jour, et sept autres seront mises en place tout au long de l’été. Et voici le gros titre : « Lorsque GTA Online sera lancé sur PS5 plus tard cette année, certains véhicules pourront être mis à niveau avec toutes les nouvelles améliorations de vitesse et plus encore. » Ainsi, vous pourrez traverser Los Santos plus rapidement que jamais sur la console de nouvelle génération de Sony.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, connectez-vous à tout moment d’ici le 20 juillet pour obtenir gratuitement le t-shirt Los Santos Customs et participez à n’importe quelle course impromptue pour la veste Los Santos Tour. Si vous parvenez à vendre un véhicule à Los Santos Customs au cours de la même période, vous obtiendrez des combinaisons bonus pour démarrer.