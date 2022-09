GTA 6 Leaks : la police de Londres arrête un jeune de 17 ans pour avoir piraté les serveurs de Rockstar et divulgué des séquences de gameplay

26 septembre 2022 15:48:36 IST

La police de la ville de Londres a arrêté un garçon de 17 ans de l’Oxfordshire pour avoir prétendument piraté les serveurs de Rockstar, volé des séquences de jeu de GTA 6le code source de divers jeux publiés par Rockstar et de nombreux autres éléments top secrets.

Bien que le service de police de la ville n’ait pas partagé plus de détails, plusieurs personnes sur les réseaux sociaux affirment que le pirate informatique arrêté est le « teapotuberhacker » qui prétendait être le cerveau. derrière la fuite de GTA 6.

Grand vol automatique : 6 ou GTA 6 est sur le point d’être le successeur de GTA Vl’un des plus grands succès de la franchise Grand Theft Auto. GTA V a été lancé pour la première fois en 2013, et depuis lors, il est devenu le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps et a réalisé plus de 6 milliards de dollars de revenus.

La GTA 6 La fuite a été l’une des plus importantes fuites auxquelles l’industrie du jeu ait été confrontée depuis des années. On pense que le jeune de 17 ans arrêté fait partie d’un groupe de piratage appelé « Lapsus € ».

Lapsus€ fait la une des journaux depuis plusieurs mois en raison du piratage de certains des coffres-forts de données les plus sécurisés. Le groupe de piratage a ciblé plusieurs géants de la technologie, dont Samsung, Microsoft et NVIDIA. Plus tôt, la police de la ville avait arrêté sept adolescents qui étaient liés à ces incidents de piratage, dont le « teapotuberhacker ».

Le jeune de 17 ans a été arrêté après que d’autres pirates ont divulgué son adresse et son nom en ligne. Le pirate avait plusieurs pseudonymes sous lesquels il opérait, notamment des noms tels que « Breachbase » et « White ». Les personnes surveillant l’évolution de l’affaire affirment que le pirate avait gagné plus de 14 millions de dollars grâce à la cybercriminalité, avant que le GTA 6 fuites.

A l’époque où le GTA 6 des vidéos de gameplay ont été divulguées, teapotuberhacker aurait également piraté Uber. C’est ce que de nombreux pirates affirmaient sur Doxbin que le GTA 6 et les violations de données d’Uber ont été commises par la personne qui utilise les pseudonymes en ligne de « Breachbase » et « White ». Doxbin est un site Web clandestin qui est principalement utilisé par des personnes qui publient des données personnelles sur toute personne d’intérêt.

Le hacker qui s’appelle teapotuberhacker, a récemment présenté l’Uber Hack comme une référence pour les « travaux passés » tout en divulguant le GTA 6 vidéos. Cela signifie qu’il y a une très forte possibilité que « Breachbase », « teapotuberhacker » et « White » soient le même adolescent de 17 ans. Cependant, rien d’officiel n’est encore sorti à ce sujet. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la police de la ville de Londres devraient publier prochainement une déclaration à cet égard.

