GTA 6: Leaker dit que nous ne nous attendons pas à un réglage des années 80

Il y a beaucoup de rumeurs GTA 6, le nouvel opus de la série Grand Theft Auto de Rockstar Games. Le jeu n’a même pas encore été officiellement annoncé. Une nouvelle fuite semble maintenant jeter des informations plus anciennes sur le tas.

GTA 6 n’a-t-il pas joué dans les années 80 après tout?

Des fuites et des informations précédentes parlaient du fait que nous revenions aux années 80 avec « GTA 6 ». Mais maintenant, l’initié de l’industrie Tom Henderson dit que ce n’est pas le cas. Les rumeurs à ce jour sont basées sur le soi-disant «Project America Leak» de 2019. Une source digne de confiance a rapporté à l’époque que nous étions en Vice City des années 80 sera en route.

Il ne se déroule pas dans les années 1980 et est moderne. https://t.co/iav46Ty35V – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 12 avril 2021

Tom Henderson a toutefois expliqué que « GTA 6 » n’a pas lieu à cette période et devrait être très moderne. Le moderne est important pour Rockstar Games pour rendre plus de « merde folle » possible. Cela pourrait être une allusion à « GTA Online », dans un aussi scénario contemporain joue, mais propose également des choses futuristes comme des ovnis ou des motos propulsées par des fusées.

Il serait logique que Rockstar Games s’oriente vers « GTA Online ». Après tout, le mode en ligne de « GTA 5 » est devenu un énorme succès pour le studio.

Cependant, à la fin de 2018, Dan House de Rockstar Games a déclaré qu’un GTA 6 pas à l’ère Trump voudrait jouer. Si « GTA 6 » est maintenant mis en place dans le monde d’aujourd’hui, alors l’ère Trump serait désormais révolue.

« GTA 6 » est toujours un mystère. La rumeur mijote, de nouvelles informations continuent d’apparaître, mais tant que Rockstar Games n’annonce pas le jeu, tout ce qui circule sur Internet doit être traité avec prudence. Quand on peut s’attendre à une annonce est encore complètement flou. Étant donné que «GTA 5» n’est toujours pas disponible sur PS5 et Xbox Series X / S, nous pourrions bien attendez encore plus longtemps la nouvelle partie de la série.

