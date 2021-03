GTA 5-React: Franklin et Lamar réagissent à leurs personnages

Qui ne la connaît pas? Le fameux Réagissez des vidéos sur YouTube? Quelqu’un réagit à quelque chose et se filme dans le processus. Parfois, les artistes se filment même en réaction à une réaction. Et en fin de compte, on se demande souvent ce que cela a à voir avec le haut niveau d’art vidéo auquel nous sommes habitués de la part des créateurs. Mais on ne peut nier que ces réactions sont divertissantes et que l’une ou l’autre vidéo amusante a déjà vu le jour.

Et il en est de même avec le GTA-React de Shawn Fonteno (Franklin dans « GTA 5 ») et Slink Johnson (Lamar dans « GTA 5 »).

Les acteurs de GTA répondent aux scènes de GTA 5

Les deux acteurs se sont retrouvés ensemble et voient un couple notoire GTA 5Scènes. Comme celui dans lequel Lamar critique Franklin pour son style et sa coupe de cheveux, ce qui l’amène à conclure que son ex-femme a eu raison de le quitter.

Une scène très populaire dans la communauté, il y a d’innombrables mèmes aujourd’hui dans lesquels Lamar, par exemple, est sorti avec Kratos Dieu de la guerre ou a simplement été remplacé par Spongebob. Il faut dire que Lamar parlait aussi Kratos. Et en général, les idées de la communauté sont toujours à gagner de toute façon. Mais la nouvelle vidéo est vraiment difficile.

Ici, vous pouvez voir la vidéo React qui a été téléchargée sur la chaîne Gamology:

Vous devriez absolument regarder la vidéo, car à part les réactions divertissantes, les deux acteurs en parleront plus tard enregistrement réglé à ce moment. Par exemple, ils déclarent que Steven Ogg, le Trevor mis en musique, est apparu sur le plateau dans des vêtements plutôt peu orthodoxes (en slip) et n’a probablement pas pensé qu’il était nécessaire de garder ses entrailles gazeuses pour lui.

C’était probablement un situation d’enregistrement très particulière sur le plateau, dont nous espérons combiner les résultats en un seul GTA 6 être en mesure de vivre à nouveau sous une forme similaire. Toutes les informations sur un successeur potentiel, qui, selon Insider, est en développement depuis longtemps, peuvent être trouvées ici. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles Période de sortie, histoire et Personnages ou même un mode VR interpréter: