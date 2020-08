Grounded, la nouvelle obsidienne, obtient un grand nombre de joueurs en 48 heures

Cela ne fait que quelques jours que Obsidienne, créateurs d’œuvres comme piliers de l’Eternité et Fallout: New Vegas, ils ont pris le marché Mis à la terre grâce à un accès anticipé sur PC et Xbox One. Ce nouveau titre laisse de côté le RPG typique de l’entreprise et opte pour un jeu de survie axé sur la coopérative. Et il semble que le résultat du jeu n’ait pas été mauvais du tout, et c’est tout Au cours de ses premières 48 heures sur le marché, il a déjà réussi à surmonter un obstacle important.

Comme ils l’ont rendu public via le compte Twitter de Obsidienne, Grounded a surmonté la barrière du million de joueurs au cours de ses 48 premières heures sur le marché. De cette manière, plus d’un million de joueurs se sont déjà lancés pour donner une chance au jeu vidéo Obsidienne qui parie pour survivre dans un monde où nous sommes réduits à la taille de fourmis. Pour fêter ça, le directeur créatif du jeu, Adam Brennecke, a partagé un message remerciant et annonçant des mises à jour mensuelles du jeu. Vous pouvez le voir ci-dessous.

Grounded a atteint 1 MILLION de joueurs au cours des 48 premières heures! Merci tout le monde! VOUS êtes la raison pour laquelle nous en avons autant que nous, et sans vous, nous ne serions pas là! Pour montrer ses remerciements, le directeur du jeu de Grounded, Adam Brennecke, a un message spécial: pic.twitter.com/zYoucNfRmm – Fondu (@GroundedTheGame) 31 juillet 2020

“Le monde est un endroit immense, beau et dangereux (surtout lorsque vous êtes réduit à la taille d’une fourmi). Explorez, construisez et survivez, tout en même temps, dans cette aventure de survie multijoueur à la première personne. Pouvez-vous prospérer aux côtés des hordes d’insectes géants, luttant pour survivre aux dangers de l’arrière-cour?“lit la description officielle du jeu vidéo. Nous rappelons que l’œuvre est désormais disponible en PC (Windows 10) et Xbox One comme un jeu à accès anticipé. Au cours de ces mois, le jeu inclura des changements et de nouvelles fonctionnalités pour atteindre une version complète à une date future qui reste à déterminer.

