Grey’s Anatomy reste indéfini si la saison 17 sera la dernière de la série

Grey’s Anatomy s’est avéré être plus actuel que jamais avec la première de sa 17e saison sur ABC. Les nouveaux épisodes ont inclus la pandémie de coronavirus et le nombre de téléspectateurs a augmenté, en particulier avec le retour de Derek Shepherd dans la série. Alors que les chiffres sont positifs et que l’émission maintient un grand nombre de fans fidèles, sa continuité est mise en doute. Heures pour revenir avec un nouveau chapitre, la showrunner Krista Vernoff a de nouveau exprimé son incertitude quant à la fin de la série et a déclaré que cette année pourrait être la dernière. Qu’a t’il dit?

La même Ellen Pompéo, star de Meredith et producteur de la série, a abordé la question dans une interview avec Tracy Smith pour CBS et a déclaré: « Honnêtement, nous n’avons pas encore décidé. En ce moment, nous essayons de voir ce qui est le mieux. ». Vernoff ont récemment été ajoutés aux paroles de l’actrice, qui a ajouté plus de questions à la question.







« Je prévois une saison et une fin qui pourraient fonctionner comme une finale de saison ou une finale de série. Je prévois les deux contingences et c’est difficile, ce n’est pas idéal. Ce n’est pas là où j’aimerais que nous soyons. », a admis le showrunner dans des déclarations au Hollywood Reporter. La situation inconfortable dans laquelle se trouve l’écrivain de 47 ans ne peut être résolue que par les dirigeants d’ABC.

⏰ l’alarme se déclenche ⏰

mon étiquette d’alarme: C’EST LE JOUR DE GREY’S – Anatomie des gris (@GreysABC)

11 mars 2021





La saison 17 de Grey’s Anatomy peut-elle être la dernière?

« Je vous ai dit que je dois savoir avant d’arriver à la fin ce que nous faisons. Parce qu’il y a quelques fils de personnages qui vont changer. J’ai des plans pour les deux contingences. Soit il y aura une fermeture, soit je construirai quelque chose qui me permet d’avoir un peu de suspense et un fil pour la prochaine saison « , a assuré inquiet de la fin de la série.

Vernoff a la tâche difficile de planifier à la volée ce qui pourrait être le résultat d’un drame médical qui est entré dans l’histoire avec 17 saisons. « Je n’ai vraiment pas d’espace créatif pour imaginer ce qui pourrait arriver l’année prochaine. J’essaie de traverser cette saison. Une fois que je sais si c’est la dernière saison ou non, je peux commencer à essayer. Imaginez d’autres choses. Mais essayez. pour planifier simultanément la finale de la série et la finale de la saison, si ce n’est pas la finale de la série, c’est comme casser deux émissions « , a-t-il indiqué.

Grey’s Anatomy a des numéros de bon augure à suivre pendant plus d’années et ce jeudi, il revient avec une nouvelle première. Il s’agit de la série dramatique numéro un d’ABC parmi les téléspectateurs et les adultes de 18 à 49 ans. Un sondage Spoiler a confirmé que 89% des fans pensent qu’il doit y avoir au moins une saison 18.