Grey’s Anatomy: quand la saison 17 débute sur Netflix

L’anatomie de Grey a prouvé une fois de plus qu’il est plus que jamais d’actualité avec la première de sa 17e saison sur ABC. La série médicale a eu des épisodes émotionnels qui comprenaient la pandémie de coronavirus et de nombreuses surprises pour les fans.. Déjà dans la dernière ligne droite d’un nouvel opus, ses derniers chapitres et sa première sur Netflix approchent. Quand a lieu le lancement?

Le spectacle de Shonda Rhimes a piétiné en novembre 2020 avec la suite de l’histoire. Après une pause plus longue que d’habitude en raison de la contingence de santé, l’émission est revenue en mars et en est déjà à son 11e épisode. En parallèle, les fans d’Amérique latine ont commencé à profiter des premières sur Sony, mais il y a encore une partie qui attend avec impatience leur arrivée sur Netflix.

La plate-forme de streaming a jusqu’à présent 16 saisons et est disponible sur tout le continent. Sony a lancé les nouveaux épisodes en février et expédie actuellement les mardis à 20 h (Mexique et Colombie), 21 h (Venezuela) et 22 h (Argentine). La chaîne a également lancé une campagne pour utiliser la série en hommage aux médecins combattant Covid-19.

Depuis 17 ans nous sommes fans de docteurs en fiction, il est temps de remercier tous ceux qui servent d’inspiration pour ces histoires et qui sont aujourd’hui de grands héros dans la vraie vie. #GreysEnSony pic.twitter.com/5BZkl5Q33K – Sony Channel Amérique latine (@SonyChannelLA)

Quand la saison 17 de Grey’s Anatomy est-elle diffusée sur Netflix?

La saison 17 de Grey’s Anatomy arrive sur Netflix une fois sa diffusion sur ABC terminée. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de fin, des chapitres sont prévus jusqu’au 22 avril. Habituellement cinq mois s’écoulent jusqu’à ce qu’il atteigne le streaming, donc entre septembre et octobre 2021, il sera disponible.

Pour cette date on saura quelle est actuellement la grande question des fans: La série suivra-t-elle une saison 18? Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmations officielles, la showrunner Krista Vernoff a renouvelé son contrat avec ABC et il ne reste plus qu’aux principaux acteurs du drame médical à donner le feu vert pour continuer.