« Grey’s Anatomy »: les 10 meilleures amitiés de « Grey’s Anatomy »

Avec sa quinzième saison, « L’anatomie de Grey« Officiellement devenu le drame médical le plus ancien à la télévision et il ne fait aucun doute que c’est le vaisseau-mère de Productions Shondaland. Alors que d’autres émissions de Shondaland ont été couronnées de succès, telles que « How To Gey Away With Murder », « Scandal » et « Private Practice », aucune n’a duré aussi longtemps que « L’anatomie de Grey » jusqu’à maintenant.

Le programme a eu des croisements avec « Pratique privée » et son retombées pompiers, « Station 19«Et a même couvert certains événements majeurs à travers le monde. Par exemple, saison 17 créé dans un monde où coronavirus (COVID-19) avait également fait des ravages, au point d’infecter Meredith Gray.

Pendant toutes ces années, le personnel médical de la série a dû surmonter de nombreux problèmes à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, trouver dans ses collègues l’aide nécessaire pour continuer. Les fans ont vu diverses histoires d’amour sur « L’anatomie de Grey», Mais ceux-ci sont toujours dépassés par les amitiés durables qui se sont nouées dans le fiction.

Alors que certaines amitiés sont simplement amusantes, certaines ont une qualité de mentor-apprenti, ce qui a permis aux personnages grandir et survivre. Screenrant a sélectionné les meilleures amitiés qui ont été vues dans « L’anatomie de Grey«Pendant toutes les saisons.

LES MEILLEURES AMIS DE «GREY’S ANATOMY»

10. George et Izzie

George et Izzie ils étaient extrêmement proches depuis le début. Ils étaient les meilleurs amis et se souciaient vraiment les uns des autres. Même lorsqu’ils traversaient une période difficile, ils voulaient le meilleur l’un pour l’autre et faisaient de leur mieux pour rendre l’autre personne heureuse.

9. Jo et Warren

Les fans auraient adoré voir plus de cette amitié amusante et réconfortante. Après quoi Stéphanie il est parti, Jo Il a demandé Garenne que ce soit son nouveau Stéphanie. Garenne Il était le plus âgé de son groupe de stagiaires, mais en général ils s’entendaient très bien. Stéphanie et Jo ils étaient très proches et se faisaient confiance lorsqu’un problème se posait. Après quoi Stéphanie il est parti, Jo et Ben ils sont devenus des confidents et s’entraident pour surmonter leurs problèmes.

8. Chasse et avril

Il y a eu plusieurs fois où avril elle a commis une erreur et a été forcée de quitter le programme. Mais c’était Chasser qui l’a ramenée, décidant qu’elle méritait une autre chance. Chasser a toujours eu le dos de avril et même quand avril était sur le point de mourir à cause du hypothermie, chasse C’est lui qui est allé la chercher et a dirigé les efforts pour la ramener à la vie.

7. Cristina et Derek

Meredith Je n’étais pas vraiment heureux quand cela se produisait. J’ai senti ça Derek elle volait sa meilleure amie, mais Cristina elle traversait vraiment une période difficile après avoir été forcée d’opérer Derek au bout du fusil. Derek Je n’étais pas seulement reconnaissant envers Cristina pour lui avoir sauvé la vie, mais il savait aussi qu’il pourrait probablement l’aider mieux que quiconque car lui aussi avait traversé une phase où il avait presque abandonné.

6. Richard et Bailey

Richard et Bailey Ils sont comme des maris qui travaillent. Ils se connaissaient si bien qu’ils pouvaient anticiper tout ce qui était mauvais chez l’autre personne. Alors que cela a commencé comme Richard le mentor de Bailey et Bailey l’étudiant vedette de Richard, ils deviendraient égaux très rapidement. Leur amitié était basée sur le respect et l’affection mutuels et ils se soutenaient mutuellement dans les bons et les mauvais moments.

5. Arizona et Richard

Une amitié qui était incroyablement adorable et mignonne était entre Voleurs de l’Arizona et Richard Webber. Ils ont commencé à traîner beaucoup, à aller dans des clubs et à des soirées trivia pour se défouler. Richard Il a même agi en tant que chaperon pour elle. Leur amitié était à la fois mignonne et drôle. Contrairement aux autres amis de Richard, cela reposait plus sur le personnel que sur le professionnel et c’est ce qui le distingue.

4. April et Jackson

avril et Jackson ils étaient vraiment de meilleurs amis qu’un couple. Ils respectaient les croyances de chacun et n’étaient pas obligés de les traiter personnellement, ce qui était l’un des problèmes fondamentaux de leur relation. Ils étaient très bons amis, qui aimaient passer du temps ensemble et se soutenaient constamment. Ils ont vraiment apprécié la compagnie de l’autre.

3. Mark et Callie

Un couple incroyablement attirant, marque et Callie ils étaient les meilleurs amis. Ils sont restés ensemble et se sont entraidés pour devenir des personnes plus matures et plus responsables. Ils ont même élevé un enfant ensemble. marque et Callie Ils s’aimaient vraiment et leur dynamique était également très amusante et excitante pour les téléspectateurs. La mort de marque c’était un grand coup pour Callie, qui a non seulement perdu son père pour son fils, mais aussi son meilleur ami.

2. Meredith et Cristina

le soeurs tordues ils sont devenus amis dès le début du spectacle. Ils ont développé une amitié qui ne ressemblait à aucune autre. Ils étaient les « la personneDe l’autre et ils savaient très bien se traiter. Ils étaient cirujanas extrêmement compétitifscapricieux mais incroyable, qui a toujours su qu’ils pouvaient compter les uns sur les autres pour tout, à tout moment.

1. Meredith et Alex

Même avant Cristina était sorti, Meredith et Alex ils étaient très proches. Meredith était probablement le seul ami proche de Alex parmi les détenus. Et après ça Cristina à gauche, ils sont devenus beaucoup plus attachés les uns aux autres. L’amitié de Alex et Meredith a grandi à l’âge adulte avec des emplois, des familles et des enfants extrêmement importants.

Ils n’avaient pas à faire face au petit drame de leur années de stage, mais aussi avec des problèmes adultes réels et lourds. Ils étaient restés ensemble jusqu’à Alex emballé et laissé pour être avec Izzie. Mais en attendant, Alex et Meredith Ils ont montré ce que la série avait de mieux à offrir en termes d’amitié.