« Grey’s Anatomy »: Katherine Heigl craignait que le spectacle ne dure pas après la mort de McDreamy: « C’est si difficile à imaginer »

Katherine Heigl a joué Izzie Stevens sur L’anatomie de Grey des saisons 1-6. Son personnage était résident en chirurgie pendant sa course et a travaillé aux côtés du Dr Meredith Gray (Ellen Pompeo). Cependant, Izzie a été radié de la série au milieu de la sortie réelle de Heigl.

Bien qu’elle soit partie Grey’s en 2009, Heigl a continué à répondre aux questions sur le drame médical de longue date. En 2015, elle a partagé ses réflexions sur la mort choquante du Dr Derek Shepherd, alias McDreamy (Patrick Dempsey)

‘Grey’s Anatomy’ met en vedette Patrick Dempsey, Katherine Heigl et Shonda Rhimes | Carley Margolis/FilmMagic

Katherine Heigl ne pouvait pas imaginer « Grey’s Anatomy » survivre sans McDreamy

L’anatomie de Grey a diffusé son épisode pilote, « A Hard Day’s Night », le 27 mars 2005. C’est alors que les téléspectateurs ont regardé pour la première fois l’histoire d’amour entre Derek et Meredith. Le couple s’est rencontré la veille du premier jour de Meredith en tant qu’interne en chirurgie au Seattle Grace Hospital. Après leur rencontre sexuelle, elle découvre que Derek est son patron.

Meredith et Derek ont ​​survécu à un pop-up de son ex-femme, Addison (Kate Walsh), à un mariage post-it et à deux enfants tout au long de la série. Cependant, le couple se dirigeait apparemment vers des ennuis dans la saison 11 lorsque Derek a reçu une offre d’emploi à Washington. Finalement, cependant, ils ont décidé de travailler sur leur mariage et Derek a décliné l’offre. Malheureusement, dans la saison 11, épisode 16, « Comment sauver une vie », il est décédé après avoir été renversé par un camion tout en sauvant plusieurs victimes d’accidents de voiture.

La mort de Derek Shepherd reste l’un des moments les plus déchirants de Grey’s l’histoire. Interrogée sur l’épisode, Heigl a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle ne pouvait pas imaginer voir la série sans l’amour de la vie de Meredith.

« Je ne peux tout simplement pas imaginer le spectacle sans McDreamy », a-t-elle déclaré. « C’est tellement difficile à imaginer. »

Le dernier épisode de Katherine Heigl sur ‘Grey’s Anatomy’

En tant qu’Izzie, Heigl a joué un médecin résident attentionné qui a travaillé comme mannequin pour payer ses études de médecine. Au cours des six premières saisons de Grey’s, Izzie n’arrivait pas à équilibrer le fait d’être une chirurgienne inconditionnelle et sa gentillesse naturelle. Cependant, elle a complètement dépassé ses limites lorsqu’elle est tombée amoureuse de son patient, Denny Duquette (Jeffery Dean Morgan). Lorsque Denny est décédé au cours de la saison 2, Izzie a trouvé du soutien auprès de Meredith et de leurs amis Cristina Yang (Sandra Oh), Alex Karev (Justin Chambers) et George O’Malley (TR Knight).

Dans la saison 5, Alex et Izzie sont passés de bons amis à un couple stable. Au cours de la même saison, Izzie a reçu un diagnostic de cancer. Izzie et Alex ont décidé de se marier quand ils pensaient qu’elle ne survivrait pas. Cependant, la lune de miel s’est terminée après qu’Izzie a été licencié en raison de la fusion de l’hôpital. Après avoir blâmé Alex, elle a quitté Seattle. Quand elle est revenue dans la saison 6, épisode 12, « Je t’aime tellement mieux quand tu es nue », Alex a demandé le divorce à Izzie. Heigl a quitté la série après la sortie de l’épisode.

Heigl ou Dempsey sont-ils revenus chez « Grey’s » ?

L’anatomie de Grey a choqué les fans en 2020 lorsque Chambers a annoncé qu’il quittait la série après 16 saisons. Dans un communiqué, l’acteur a déclaré qu’il souhaitait passer à d’autres projets. Pour le dernier épisode d’Alex, les téléspectateurs ont découvert que le chirurgien avait quitté sa femme, Jo Wilson (Camilla Luddington), pour Izzie. De plus, Izzie a secrètement donné naissance aux jumeaux du couple, Eli et Alexis. Bien que les personnages aient été au centre de l’épisode d’adieu d’Alex, aucun d’eux n’est apparu physiquement, donc la série a montré leurs scènes précédentes.

Depuis le départ de Heigl, il n’y a eu aucun plan pour qu’elle retourne à Grey’s. Quant à Dempsey, il a repris McDreamy lors de la saison 17. Lorsque Meredith a contracté le coronavirus (COVID-19), Derek l’a rejointe sur sa plage de rêve dans plusieurs épisodes.

Heigl joue actuellement dans Allée des lucioles sur Netflix.