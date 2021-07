« Grey’s Anatomy »: Ellen Pompeo suit-elle toutes ses co-stars sur Instagram ?

L’anatomie de Grey est un drame médical sur ABC qui met en vedette Ellen Pompeo dans le rôle du Dr Meredith Grey. Dans l’émission, Meredith a une solide équipe de famille et d’amis au Grey Sloan Memorial.

Depuis qu’il a rejoint le Grey’s acteurs, de nombreux membres de la tribu à l’écran de Pompeo sont devenus ses amis dans la vie réelle. Cependant, toutes ses co-stars sont-elles sur sa liste de suivi Instagram?

Ellen Pompeo de ‘Grey’s Anatomy’ | VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Ellen Pompeo suit quelques co-stars de « Grey’s Anatomy » sur Instagram

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: Ellen Pompeo aborde le « très mauvais comportement » dans les coulisses de la série: « Il y avait beaucoup de drame hors écran »

Beaucoup L’anatomie de Grey les fans ont rencontré Pompeo pour la première fois sous le nom de Meredith Grey. Bien que l’acteur soit apparu dans plusieurs projets avant Grey’s, comprenant Amis et Vieille école, le spectacle était sa grande pause. Après plusieurs saisons dans la série, le statut de Pompeo a augmenté. Bientôt, elle est devenue l’une des Grey’s membres de la distribution les plus anciens. De plus, elle a commencé à produire et à réaliser des épisodes des dernières saisons de la série.

Tout au long de son séjour à Grey’s, Pompeo a joué aux côtés de nombreux acteurs. Certains d’entre eux, dont Patrick Dempsey et Sandra Oh, sont admirés dans de multiples interviews. Alors que Pompeo a travaillé avec beaucoup de ses co-stars pendant des années, elle n’en suit que quelques-unes sur Instagram.

Selon sa page, la liste suivante de Pompeo comprend Eric Dane, qui a joué Mark Sloan, Kate Walsh, qui a joué Addison Montgomery, et Katherine Heigl, qui est partie Grey’s comme Izzie Stevens en 2010. Bien sûr, elle suit également ses amants à l’écran, Dempsey (Derek Shepherd) et Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca).

L’acteur de Meredith Grey partage souvent des photos avec le casting de « Grey’s Anatomy »

Pompeo partage fréquemment certains moments de sa vie sur son compte Instagram. L’acteur de 51 ans, qui compte 9,8 millions de followers sur Instagram, offre également à ses fans des moments en coulisses entre les saisons.

Durant L’anatomie de Grey Saison 17, la showrunner Krista Vernoff a décidé de ramener certains des anciens membres de la distribution. Dans la saison 17, épisode 10, « Breathe », Mark et Lexie (Chyler Leigh) ont retrouvé Meredith alors qu’elle se battait pour sa vie au milieu d’un diagnostic de coronavirus (COVID-19).

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: Ellen Pompeo a accepté avec désinvolture le pilote de la série pour « gagner de l’argent »

Bien que Leigh n’ait pas pu filmer l’épisode en direct, Dane et Pompeo ont tourné leurs scènes ensemble sur la plage. Pendant le tournage, les acteurs ont pris une photo ensemble, ravis Grey’s fans partout.

« Les vieux amis sont les meilleurs amis », a légendé Pompeo. « Attends, attends… mais je ne veux pas dire que NOUS sommes vieux… Je voulais dire que nous nous connaissons depuis LONGTEMPS… oui, c’est ce que je veux dire, nous sommes comme deux poussins de printemps, enfin un poussin de printemps et un SILVER FOX @realericdane vous aime et vous apprécie !!!”

La mère de trois enfants a également publié des photos avec d’autres co-stars, dont sa sœur à l’écran, Kelly McCreary, et l’acteur de Jackson Avery Jesse Williams.

Depuis combien d’années Ellen Pompeo est-elle sur « Grey’s » ?

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: Ellen Pompeo a effectué une cascade « dangereuse » parce qu’elle ne voulait pas être « difficile »

Pompeo a rejoint L’anatomie de Grey en 2005. Depuis lors, elle n’a jamais quitté la série pendant ses 16 ans. L’acteur a également signé pour une autre saison de la série en 2021. Lors de la finale de la saison, Meredith s’adaptait à un nouveau rôle après avoir passé des mois à l’hôpital. En plus de jouer son personnage de longue date, Pompeo produira très probablement plus d’épisodes dans la saison 18.

L’anatomie de Grey La saison 18 sera diffusée à l’automne 2021. Pour l’instant, les fans peuvent revoir ses épisodes actuels sur Netflix et Hulu.