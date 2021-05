« Grey’s Anatomy »: ce que ferait Cristina Yang pendant la pandémie, selon Sandra Oh

Cristina Yang est l’un des personnages les plus appréciés de « L’anatomie de Grey«Et les fans du drame médical ABC espèrent toujours qu’il reviendra à un moment donné. Cependant, l’actrice Sandra Oh a une fois de plus rejeté cette possibilité.

Pendant la première saison du podcast «Asian Enough» du Times. L’interprète de 49 ans a déclaré qu’elle n’avait pas envisagé de revenir à la série créée par Shonda Rhimes. «J’adore cependant – et c’est aussi pourquoi j’apprécie vraiment la série – qu’ils me demandent toujours cela», a-t-il déclaré.

Il a également réfléchi à ce que ferait Cristina pendant la pandémie de « L’anatomie de GreyEn plus de s’inquiéter pour Meredith. Sandra Oh il pense que son personnage tenterait de résoudre les problèmes systémiques des soins de santé qui sont devenus plus évidents pendant la crise sanitaire mondiale.

«Cristina, comme j’imagine tous les agents de santé, [estaría] farouchement en première ligne, essayant de résoudre les gros problèmes », a commenté Oh. « Cette pandémie [ha hecho] les écarts de richesse […] encore plus évidente et difficile, pour laquelle elle [estaría] s’attaquer aux problèmes systémiques, pas seulement au jour le jour ».

Cristina Yang serait au courant de l’état de santé de Meredith, selon Sandra Oh (Photo: ABC)

SANDRA OH N’OUBLIE PAS CRISTINA, MAIS A CONTINUÉ SA CARRIÈRE

Sandra Oh Il a expliqué qu’il apprécie Cristina, mais qu’il a poursuivi sa carrière. «Il est très rare, je dirais, de pouvoir voir l’impact d’un personnage de cette manière. D’une certaine manière, vous faites votre travail comme une bulle et vous le laissez derrière vous. J’ai quitté ce programme il y a près de sept ans. Donc, dans mon esprit, c’est fini. Mais pour beaucoup de gens, il est encore très vivant. Et bien que je le comprenne et que j’adore ça, j’ai continué », dit-il.

Pour cette raison, elle a demandé à ses fans de la suivre sur « Killing Eve », sa prochaine série, « puis sur » The Chair « et les autres projets », a poursuivi l’actrice qui est partie « .L’anatomie de Grey«Il y a presque sept ans. « Regardez les personnages que je joue maintenant, qui sont beaucoup plus profondément ancrés dans l’expérience américano-asiatique. »