Grey’s Anatomy aura-t-il la saison 18? Cela a dit une de ses étoiles

Tout au long des épisodes diffusés de la saison 17, L’anatomie de Grey Il a réussi à maintenir sa validité et à chaque fois qu’il est à l’antenne, ses fans ont tendance à un événement qui s’est produit, car nombreux sont ceux qui le suivent semaine après semaine, tandis qu’une autre grande partie regarde le programme via le service de streaming Netflix, à la place. dont nous savons déjà quand il arrivera. On ne sait toujours pas s’il y aura une livraison 18, mais Giacomo Gianniotti s’est déjà exprimé avec une position.

De nombreux fans pensent qu’il vaut mieux clore l’histoire cette saison, quelque chose que le showrunner consulte depuis longtemps, Krista Vernoff. Elle s’est récemment entretenue avec The Hollywood Reporter et a admis: « Je prévois une saison et une fin qui pourraient fonctionner comme une finale de saison ou une finale de série. Je prévois les deux contingences et c’est difficile, ce n’est pas idéal. Ce n’est pas là où j’aimerais que nous soyons. ».

L’incertitude passe non seulement par les fans, mais aussi par ses acteurs, tels que Giacomo Gianniotti, interprète du Dr DeLuca, qui a dit Espion numérique: « Une question s’il reste encore de la vie dans un spectacle après peut-être six ou sept ans. Pour un spectacle qui est à sa dix-septième place, je pense que nous avons réussi à ce stade. Ils ont créé un plan et une formule pour faire ce spectacle pour toujours. « .

« Grey’s Anatomy met toujours en évidence les problèmes actuels et les problèmes qui doivent être mis en avant. Il n’y aura donc jamais de pénurie d’histoires à raconter. Mais tout dépend des créatifs. Tout dépend d’Ellen Pompeo, Shonda Rhimes, Krista Vernoff, les créateurs et le réseau s’ils veulent vraiment continuer à le faire ou s’ils veulent faire de la place pour quelque chose de nouveau.il ajouta.

Ce que l’on sait, c’est que Ellen Pompeo met fin à son contrat cette année et il n’y a toujours pas de mot sur un renouvellement. Son personnage s’est retrouvé à un moment de santé critique lors de la lutte contre le coronavirus et il y a eu des spéculations sur sa mort, et lorsqu’on lui a demandé, il a répondu: « Honnêtement, nous n’avons pas encore décidé. En ce moment, nous essayons de voir ce qui est le mieux. ».