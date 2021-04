ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après les événements de l’épisode de « Station 19 », dans le onzième épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey«Un couple nouvellement marié est blessé dans un accident de voiture; La générosité de Jackson envers les patients positifs au COVID va trop loin; Hayes s’efforce de reconstruire la confiance de Maggie et de la convaincre de subir une chirurgie cardiaque extrêmement risquée.

Ce que les fans du drame médical attendaient, il s’est passé tant de choses dans ‘Désolé ne fait pas toujours les choses correctement’ (17×11), Meredith s’est finalement réveillée, et la première chose qu’elle a dit à Richard était « nous devons parler de Wilson. »

Avant que Mer ne se réveille, Jo lui rend visite et lui raconte tout ce qui se passe dans sa vie, depuis l’abandon d’Alex et sa décision de changer de spécialité, et apparemment Mer l’a écoutée et a demandé conseil à Richard. Attendez, est-ce que cela signifie que Meredith est au top de tout ou a-t-elle juste écouté depuis qu’elle a enlevé le respirateur?

Pour l’instant, le personnage d’Ellen Pompeo s’est à nouveau endormi, bien que Richard ait expliqué que cela est normal étant donné que le corps de Mer est trop faible pour rester éveillé.

LA CRISE D’AMELIA

Pendant ce temps, Amelia se sent dépassée par les enfants, mais le salut vient lorsque les parents de Link se présentent avec un camping-car et emmènent les petits faire un tour, ce qui lui donne une pause à elle et à Link. Au lieu de profiter du temps pour eux-mêmes, Amelia a une crise et Link aggrave la situation en lui demandant de l’épouser.

Amelia dit qu’elle est programmée pour l’autodestruction et qu’elle a également pensé à se défoncer. En échange de ce que ce dernier ne se produise pas, Link promet de ne plus proposer de mariage de cette manière.

Lorsqu’ils se préparent enfin à profiter du temps, les parents de Link apparaissent avec les enfants. Plus tard, Link a suggéré de parler du mariage toutes les quelques semaines juste pour confirmer qu’ils changeaient d’avis.

En revanche, dans cet épisode de « L’anatomie de GreyOwen s’excuse auprès de Teddy pour sa réaction à sa confession à propos d’Allison et bien qu’il ne soit pas sûr de pouvoir être plus que des amis, c’est ce qu’il veut pour le moment.