Grey's Anatomy 17x04: la réapparition de George O'Malley et les autres drames de l'épisode 4 de la saison 17

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après une courte pause, saison 17 de « L’anatomie de Grey »De retour avec son quatrième épisode et alors que les médecins du Grey Sloan Memorial continuent de lutter contre le coronavirus, Mer a retrouvé un autre personnage bien-aimé sur sa plage idyllique.

L’état de Meredith est toujours critique et les responsables de sa supervision sont Teddy et DeLuca, qui ont d’ailleurs identifié un médicament expérimental qui pourrait l’aider. Cependant, Richard, qui a maintenant procuration pour Mer, ne veut pas risquer la vie de Mer.

Pendant ce temps, Meredith voit quelqu’un dans la tour des sauveteurs et quand elle se rapproche, elle découvre qu’il s’agit de George O’Malley. Pendant la réunion émouvante, ils parlent des enfants de Mer et de la mère de Goerge, mais lorsque Richard apparaît également dans le rêve, O’Malley tente de la convaincre de retourner dans le monde réel. « Je sais, George, » répond-elle.

Hors de sommeil, Richard entend également ces mots et prend une décision: il ordonne à DeLuca d’essayer le médicament sur Mer. Enfin, sur la plage, Bailey et Richard apparaissent aux côtés de Mer et George, tandis que la voix off explique qu’au pire moment, ils doivent toujours chercher votre peuple.

LE RESTE DES DRAMAS

Bien que la possible romance entre Jo et Jackson excite certains fans de « L’anatomie de Grey«Ils veulent juste être distraits. Avery de sa récente séparation d’avec Vick et Jo de la fin de son mariage avec Alex Karev. Par conséquent, aucun des deux ne semble intéressé par quelque chose de sérieux.

Pendant ce temps, Amelia se sent dépassée et sort sa frustration en parlant à Link, mais lorsqu’elle l’invite à faire de même, Link refuse et explique qu’il a passé trop de temps à vivre dans le noir et préfère rester optimiste.

Malgré son test positif, Koracick refuse de l’accepter, mais son état commence à s’aggraver, il sera donc probablement admis à l’hôpital tout comme Meredith dans le prochain épisode de « L’anatomie de Grey».

Pour sa part, Owen doit faire face à une erreur de diagnostic qui l’amène à se demander s’il est raciste. Pour résoudre ses doutes, il se rend chez Bailey, qui lui assure que si le protocole ne fonctionne pas, il vaut mieux le changer.