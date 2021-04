Greta Thunberg réprimande les politiciens pour avoir ignoré le changement climatique, détruisant des environnements dans le monde

23 avr.2021 14:16:57 IST

La militante environnementale Greta Thunberg a attaqué jeudi de puissants politiciens pour avoir « ignoré » le changement climatique, alors qu’elle exigeait la fin des subventions aux combustibles fossiles et implorait la génération actuelle de dirigeants de prendre la crise plus au sérieux. S’exprimant alors que les dirigeants mondiaux se sont réunis lors d’un sommet sur le climat organisé par le président américain Joe Biden, Thunberg, 18 ans, a averti que de puissants intérêts et législateurs contribuaient à la «destruction» des conditions de vie dans le monde. les gens au pouvoir comme vous s’en tireront? » a déclaré l’activiste suédois aux législateurs américains lors d’une audience du comité de la Chambre des représentants.

« Combien de temps pensez-vous pouvoir continuer à ignorer la crise climatique, l’aspect mondial de l’équité et des émissions historiques sans être tenu pour responsable? » elle a demandé. « Vous vous en sortez maintenant, mais tôt ou tard, les gens vont réaliser ce que vous avez fait tout ce temps. »

Thunberg, le plus grand jeune militant pour le climat au monde, s’est déjà adressé aux membres du Congrès américain lors d’une audition en 2019.

Mais les remarques de jeudi ont coïncidé avec le Sommet sur le climat de la Journée de la Terre de Biden, dans lequel il s’est engagé à de nouveaux objectifs agressifs pour réduire les émissions.

Alors que des dirigeants comme le président chinois Xi Jinping, le russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont engagés à réduire les émissions, Thunberg a déclaré que l’action mondiale était encore loin d’être ce qu’elle devrait être.

« Nous sommes en 2021. Le fait que nous ayons toujours cette discussion et plus encore que nous subventionnions encore les combustibles fossiles en utilisant directement ou indirectement l’argent des contribuables est une honte », a-t-elle déclaré. « C’est la preuve que nous n’avons pas compris le climat. urgence du tout. «

Elle a aussi directement accusé la génération actuelle de politiciens « d’abandonner sans même essayer », ajoutant: « Eh bien, je suis là pour vous dire que contrairement à vous, ma génération n’abandonnera pas sans se battre. »

Thunberg en particulier a critiqué l’utilisation continue des subventions aux combustibles fossiles, qui aux États-Unis sont inscrites dans les livres depuis plus de 100 ans, même si Washington s’est engagé en 2009 à y mettre fin.

Elle a également montré sa volonté d’affronter – et même de se moquer – des dirigeants mondiaux.

Lorsque le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est adressé au sommet, il a déclaré qu’il était vital de considérer la lutte contre le changement climatique comme un défi pour stimuler la croissance et l’emploi, et pas simplement comme «un acte vert politiquement correct et coûteux de câlins de lapin».

Thunberg a rapidement changé sa biographie Twitter en une description de deux mots: «Bunny hugger».

