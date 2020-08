Greta Thunberg de retour à l’école après une année de pause dans sa campagne pour l’action climatique

Agence France-Presse25 août 2020 09:05:33 IST

La militante écologiste suédoise Greta Thunberg a déclaré lundi qu’elle était retournée à l’école après un an de campagne pour lutter contre le changement climatique.

“Mon année sabbatique de l’école est terminée, et je me sens tellement bien d’être enfin de retour à l’école!” La jeune femme de 17 ans a tweeté, en joignant une photo souriante d’elle-même avec un cartable sur le dos et les mains posées sur un vélo.

Thunberg n’a pas précisé dans quelle ville ou école elle poursuivrait ses études.

Depuis la fin de sa dernière année scolaire en juin 2019, les voyages de l’adolescente à travers le monde l’ont amenée à suivre des cours à distance.

Plutôt que de se diriger vers les dernières années du secondaire, elle a traversé l’Atlantique en bateau à voile – dans l’espoir de mettre en évidence les émissions de carbone du vol.

Sa destination ultime était la conférence COP25 des Nations Unies sur le climat à Santiago, la capitale chilienne.

Mais l’événement a finalement été déplacé à Madrid en raison de troubles massifs au Chili, laissant Thunberg pour revenir des États-Unis vers l’Europe à bord d’un catamaran appartenant à un jeune couple australien.

En Amérique du Nord, Thunberg a réprimandé les dirigeants mondiaux à l’ONU, a eu une visite répétée avec l’ancien président américain Barack Obama, a reçu les clés de la ville de Montréal et a parcouru le continent dans une voiture électrique Tesla prêtée par l’ancien gouverneur de Californie et à l’action. étoile Arnold Schwarzenegger.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂