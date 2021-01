Green Goblin ne revient pas dans Spider-Man 3? Dane DeHaan abat les rumeurs récentes

Marvel’s Spider-Man 3 est sur le point de ramener plusieurs acteurs et personnages bien-aimés, mais Green Goblin de Dane DeHaan ne sera pas l’un d’entre eux. Des rumeurs ont circulé en ligne ces derniers temps concernant d’éventuelles stars de retour pour la prochaine suite de 2019 Loin de la maison. DeHaan faisait partie de ceux qui reviendraient, mais l’acteur a pesé, affirmant qu’il n’y a pas de vérité dans de tels rapports.

Dane DeHaan a joué dans The Amazing Spider-Man 2 aux côtés de Peter Parker d’Andrew Garfield dans le rôle de Harry Osborn, qui devient finalement Green Goblin. Jamie Foxx, qui a joué Electro dans le film, a déjà été confirmé pour reprendre son rôle dans Spider-Man 3. Le retour de DeHaan ne semblait donc pas être un gros problème. Cependant, dans une interview récente, DeHaan a été interrogé sur les rumeurs et a déclaré ce qui suit.

« Il n’y a pas de vérité dans ces rumeurs. Je ne sais même pas comment cela se passerait. J’adorerais certainement refaire un genre de film comme celui-là. J’aime faire des films de super-héros ou dans ce genre de monde et je suis Bien sûr, je me retrouverai dans ce monde. Et je n’ai aucune idée de ce qu’ils font avec les films Spider-Man maintenant, mais je ne comprends pas vraiment un monde dans lequel cela serait possible. «

Parlant plus loin, le la chronique L’acteur a partagé un lien vers l’interview en disant: « Est-ce que quelqu’un le dira s’il vous plaît à ma mère pour qu’elle arrête de poser des questions à ce sujet », ajoutant un emoji de visage malade pour faire bonne mesure. Cela semble donc être ça. Bien sûr, Alfred Molina revient en tant que Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, et Andrew Garfield et Tobey Maguire reviendraient également. Et nous pourrions même voir Charlie Cox revenir en tant que Daredevil et / ou Matt Murdock. Mais DeHaan fait asseoir celui-ci.

Dane DeHaan pose une bonne question, en termes de comment cela pourrait être possible dans un univers occupé par la version de Tom Holland de Spider-Man. La réponse est en ouvrant le multivers. Marvel se prépare à explorer l’idée de manière approfondie, avec Docteur Strange dans le multivers de la folie devrait arriver en 2022. La prochaine sortie en solo des Pays-Bas en tant que Spidey aidera vraisemblablement à mettre la table. Benedict Cumberbatch reprendra également son rôle de Docteur Strange aux côtés de Holland dans la prochaine suite.

En plus de jouer Harry Osborn, Dane DeHaan s’est occupé au cours des dernières années. Certains de ses crédits récents comprennent Valériane et la cité des mille planètes et L’enfant, ainsi que L’étranger, diffusé sur le service de streaming Quibi, désormais disparu. DeHaan tourne actuellement une adaptation de Stephen King L’histoire de Lisey.

Jon Watts, qui a dirigé à la fois Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: loin de chez soi, devrait diriger. Spider-Man 3, qui n’a pas encore de titre officiel, devrait sortir en salles le 17 décembre 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Radio Times.

Est-ce que quelqu’un le dira à ma mère pour qu’elle arrête de poser des questions à ce sujet 🤢 https://t.co/EJXn1YJ4Y1 – Dane DeHaan (@danedehaan) 26 janvier 2021

