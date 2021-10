Greef Karga revient alors que la saison 3 de Mandalorian commence le tournage

Tournage de la troisième saison très attendue de Guerres des étoiles séries Le Mandalorien commence aujourd’hui pour Disney+. Carl Weathers, qui reprendra le rôle de Greef Karga dans la saison 3, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle passionnante, révélant qu’il sera sur le plateau dès le départ en disant : » Mandalorian, la saison 3 commence pour Yours Truly, demain. Greef Karga sera de retour sur Disney+. »

Mandalorian, la saison 3 commence pour Yours Truly, demain. Greef Karga sera de retour sur Disney+. #BePaix – Carl Weathers (@TheCarlWeathers) 12 octobre 2021

Ce sera une excellente nouvelle pour les fans de la très populaire série Disney +, car le tournage a été retardé encore et encore en raison de la situation mondiale actuelle. Filmer sur Le Mandalorien devait à l’origine commencer en avril avant d’être repoussé à septembre, des rapports indiquant que le studio avait décidé d’autoriser la prochaine série dérivée Le livre de Boba Fett avoir préséance, révélant que malheureusement Le Mandalorien la série 3 a dû « attendre son tour ».

Devenant rapidement l’un des projets les plus réussis de Disney+, et ravivant l’amour des fans pour la franchise suite aux résultats mitigés de la trilogie la plus récente, Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal en tant que personnage principal instantanément emblématique. Naviguant à travers le Guerres des étoiles galaxie, l’énigmatique chasseur de primes de Pascal se lance dans toutes sortes d’aventures dans l’exercice de ses fonctions dangereuses. La première série reprend l’histoire après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre de la trilogie Disney, alors que nous suivons les déboires de ce tireur solitaire dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Jusqu’à présent, les deux saisons de Le Mandalorien se sont concentrés sur la relation touchante entre le mystérieux personnage principal et le Grogu encore plus mystérieux, qui est affectueusement connu sous le nom de Baby Yoda. La deuxième saison se termine par l’enlèvement de Grogu par le maître Jedi Luke Skywalker, laissant Mando s’aventurer à nouveau dans la galaxie tout seul.

On sait encore peu de choses sur ce que la saison 3 impliquera, mais Giancarlo Esposito a suggéré que le méchant Moff Gideon pourrait avoir un rôle beaucoup plus important cette fois-ci. « J’ai le sentiment que vous me verrez plus la saison prochaine. Il est plus que probable que vous verrez beaucoup de Moff Gideon », a taquiné l’acteur. « Je ne peux pas en être sûr, mais il semble que ce voyage emblématique veuille que vous le ressentiez. Je pense que vous allez commencer à voir d’autres scénarios commencer à s’infiltrer. Quand nous commençons à réaliser qu’il y a un tel une connexion profonde [between the show’s storylines and] le reste de la galaxie et ce qui se passe réellement. Peut-être que vous aurez une idée de ce qu’il veut. »

Il est possible que nous voyions également le retour de Bo-Katan de Katee Sackhoff, l’actrice révélant que « La façon dont Lucasfilm m’a laissé dans la saison 2, l’une des routes qui pourraient être empruntées – absolument, vous penseriez – serait l’affaire inachevée. »

Encore une fois produit par Lucasfilm, Fairview Entertainment et Golem Creations, avec Jon Favreau en tant que showrunner, Le Mandalorien devrait sortir en 2022 sur Disney+. Cela nous vient grâce à Carl Weathers Twitter officiel.

