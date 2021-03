Gravity Rush Character Designer, le dernier départ du studio japonais de Sony

Un autre membre du personnel de Japan Studio quitte le développeur pour de nouveaux pâturages. Aujourd’hui, Shunsuke Saito a annoncé son départ de l’équipe en constante diminution.

今日 で ソ ニ ー ・ イ ン タ ラ ク テ ィ ブ エ ン タ テ イ ン メ ン ト を 退 社 し ま す ー

Je quitte SIE Japan Studio aujourd’hui pic.twitter.com/jwXrGYMwGp– 斎 藤 俊 介 (ShunsukeSaito) (@ sshun3) 31 mars 2021

Saito est surtout connu pour son travail sur la série Gravity Rush, en tant que concepteur de personnages et animateur sur les deux jeux et en tant que directeur artistique sur Gravity Rush 2. Il aura joué un rôle déterminant dans la conception de Kat, le protagoniste de la franchise et un favori des fans sur PlayStation personnage.

Cela fait suite à la sortie de nombreuses autres personnes clés du développeur. Tout dépend de la décision de Sony de refondre Japan Studio, en réduisant essentiellement les opérations et en plaçant l’équipe de développement d’Astro Bot ASOBI au premier plan à partir de demain, le 1er avril. Comme l’a noté l’éditeur Sammy Barker, les changements sont décevants, mais pas surprenants compte tenu de la production du studio ces dernières années.

Nous souhaitons tout le meilleur à Shunsuke Saito (et à tous les anciens de Japan Studio) dans leurs projets futurs.