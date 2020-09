Graven, successeur spirituel d’Hexen 2, annonce pour les consoles actuelles et nouvelles générations

Il s’agit d’un travail de tir à la première personne de dark fantasy, qui arrivera en 2021

La licence peut Hexen pas bien connu des joueurs en général, mais dans le genre jeu de tir fantastique à la première personne peut-être oui, et ce seront eux qui seront le plus heureux d’entendre les nouvelles qui nous préoccupent aujourd’hui. Le développeur Slipgate Ironworks a annoncé un nouveau jeu d’aventure et d’action dark fantasy en tant que successeur spirituel de Hexen II. Votre titre est GRAVEN Et selon ses développeurs, il arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC en 2021.

La particularité de sa proposition est qu’elle n’utilisera pas les moteurs graphiques actuels, ce qui lui confère un air rétro très intéressant. Selon Frederik Schreiber, vice-président et directeur du jeu de 3D Realms, “Graven cela a commencé comme un jeu dont nous avions souvent rêvé. À quoi ressemblerait un successeur spirituel d’une série fantastique sombre Hexen si cela avait été fait en 1998 sur le moteur Unreal d’origine? Nous pensons que la réponse est GRAVEN . Nous espérons que vous y pensez aussi et que vous l’apprécierez“.

Principales caractéristiques de Graven

Résolvez des énigmes et explorez les traditions pour découvrir les motifs des sectes hérétiques hideuses derrière les fléaux et les saisons qui minent la terre.

Modifiez votre environnement avec tout ce qui vous entoure, en utilisant des sorts et des cristaux pour vous ajuster comme bon vous semble dans votre quête.

Découvrez de nouvelles armes et améliorez-les en forgerons et alchimistes pour personnaliser votre capacité.

Élargissez vos horizons en revenant sur de vieux terrains, en écrasant de nouvelles capacités et en voyant les profondeurs de l’abîme.

Tuez plus de trente ennemis différents dans un monde en constante expansion à travers plusieurs biomes.

Marchez le long du chemin parallèle, de peur de tomber dans les recoins du monde, où la brume ne connaît pas de lumière et les créatures au-delà du temps errent librement.

Gagnez votre paix.

Graven Entrez dans un monde médiéval horrible de divinités et de monstruosités en tant que prêtre déshonoré de l’ordre orthogonal. Lorsqu’un membre hérétique de l’Ordre sacrifie la fille adoptive du prêtre, le prêtre riposte de manière mortelle dans un accès de rage juste. Jugé et reconnu coupable par ses frères et désormais exilé sur les sables ardents, il ferme les yeux pour une dernière prière, pour la paix. Le Créateur lui parle directement: “Vous devrez gagner votre paix”.

Il faudra attendre l’année prochaine pour mieux connaître le travail sur toutes les plateformes, et pour l’instant, on le sait n’aura que des textes en anglais, quelque chose qui pourrait changer à mesure que le développement progresse.

