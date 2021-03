Graphiques des ventes du PlayStation Store: FIFA 21 domine à la fois l’Europe et les États-Unis

Février 2021 a été un mois très, très fructueux pour FIFA 21 d’EA Sports, en tête du classement des ventes du PlayStation Store pour les jeux PlayStation 5 en Europe et aux États-Unis. C’était également le jeu PS4 le plus vendu en Europe, tandis que Grand Theft Auto V était en tête du classement des joueurs américains. Parce que bien sûr que c’est le cas. Le succès numérique du mois dernier Hitman 3, quant à lui, glisse au huitième rang en Amérique et au septième en Europe. Les nouvelles entrées incluent Nioh 2 Remastered (11e aux États-Unis et 16e en Europe) et Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (13e aux États-Unis et 15e en Europe).

Les exclusivités PS5 tiennent également bon dans les charts numériques avec Marvel’s Spider-Man: Miles Morales prenant la troisième place dans les deux régions et Demon’s Souls se classant aux 10e et 8e positions. Pendant ce temps, les joueurs PS4 achètent en masse Minecraft et Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Warzone occupe la première place pour les titres gratuits sur PS5 et PS4, tandis que le pack de poursuite comprend les habituelles Fortnite et Rocket League. Et enfin, Beat Saber continue d’être le titre PlayStation VR le plus vendu. Quand n’est-ce pas, après tout? Job Simulator et SUPERHOT VR sont tous deux juste derrière dans les deux régions.