Graphiques des ventes au Royaume-Uni: Returnal tombe du top 10 alors que Resident Evil Village domine le perchoir

Zap juice Melon Milk - sel de nicotine - Aisu Yoguruto by Zap Juice- Genre : 10 ml

Les e-liquides Zap Juice sont fabriqués au Royaume Uni !Zap Juice arrive tout droit du Royaume-Uni pour nous offrir des eliquides très fruités aux parfums uniques ! Trouver votre bonheur parmi ses deux gammes. Tentez un eliquide Aisu Zap Juice et profitez de leurs parfums uniques tels que le eliquide Aisu Aloe Vera, Aisu Goyave Rose ou encore le eliquide Aisu Framboise Bleue. Pour des recettes uniques, essayez un eliquideZap, à base de sel de nicotine et profitez de délicieux arômes de boissons fraîches et fruitées.Les arômes utilisés sont certifiés de qualité alimentaire. Cet e-liquide ne contient ni diacétyle, ni parabène, ni ambrox. Cet e-liquide est compatible avec toutes les marques et modèles de cigarettes, cigares, pipes électroniques.Le sel de nicotineL'ouverture est protégée par un bouchon sécurité enfant, il faut donc appuyer et tourner en même temps pour ouvrir le flacon.Le sel de nicotine est la forme la plus proche de la nicotine que l'on trouve dans la plante à l'état naturel. Il provoque un hit bien inférieur aux e-liquides traditionnels, cependant la nicotine est bien présente et elle laisse dans la gorge la même sensation de contraction qu'après avoir fumer une cigarette traditionnelle.Les liquides avec des sels de nicotine ne se vapent pas de la même manière que les e-liquides traditionnels. Il faut utiliser un matériel adapté à cette vape : peu puissant, résistances supérieures à 1,0ohm et inhalation indirecte (MTL). L'absorption de nicotine est plus rapide et un effet de "sevrage" se fait vite ressentir, ainsi votre fréquence de vape diminuera naturellement..Si vous êtes un gros fumeur ayant déjà eu une expérience non concluante avec la vape ou que vous êtes un nouveau vapoteur qui veut arrêter de fumer cette gamme de liquides est faîte pour vous.Les e-liquides aux sels de nicotine sont plus chers à l'achat mais la consommation est beaucoup plus faible dû à l'absorption plus rapide de nicotine, et le matériel utilisé consomme beaucoup moins de liquide que le matériel en sub-ohmNe pas dépasser la date limite d'utilisation et conserver votre e-liquide dans un endroit sec et tempéré.Ne pas laisser à la portée des enfants. Pensez au recyclage, et jetez les flacons dans les conteneurs appropriés. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.