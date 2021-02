Graphiques des ventes au Royaume-Uni: la nouvelle vague d’actions PS5 donne un coup de pouce à Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls

Voici la preuve que toutes les vagues de Stock PS5 édité par les détaillants va aux scalpeurs: les jeux voient une énorme augmentation des ventes au fur et à mesure que la console est mise à disposition à travers le Royaume-Uni. Ce dernier graphique des ventes pour l’île montre qu’en tant que Spider-Man de Marvel: Miles Morales connaît une énorme augmentation de 264% des ventes, la prenant à la quatrième place. Demon’s Souls a ensuite surpassé le web-slinger avec un bond de 401% des transactions physiques, ce qui lui a valu la 17e place. Les titres Nintendo Switch constituent toujours une grande partie du top 10, mais il est clair que lorsque la PS5 peut réellement être achetée, ses jeux s’avèrent également populaires.

La seule nouvelle entrée en ce qui concerne les jeux PlayStation 4 est Little Nightmares II, qui effraie la concurrence à la septième place. FIFA 21 grimpe de cinq positions en troisième, Call of Duty: Black Ops Cold War glisse en sixième et Assassin’s Creed Valhalla est en neuvième.

Voici le dernier top 10 dans son intégralité.

Graphiques des ventes au Royaume-Uni: semaine se terminant le 13 février 2021