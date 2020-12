Grant Morrison: Ses 6 meilleures œuvres dans le monde de la bande dessinée

Adoré par beaucoup et également répudié par d’autres, il faut noter que Grant Morrison Ce n’est pas un prophète de bande dessinée. Mais à une époque où chacun peut discerner le contenu imprimé qu’il consomme, qui l’est vraiment?

L’auteur britannique est actif depuis plus de trois décennies et c’est largement suffisant pour le reconnaître comme un auteur qui connaît parfaitement son œuvre, et c’est quelque chose que l’on peut reconnaître. Né à une époque où tout le monde voulait déconstruire et démystifier la figure du super-héros, Morrison il a toujours été quelqu’un qui, de manière flagrante, a été leur défenseur.

Ses oeuvres avec les grands personnages de DC Comics ils sont catalogués par beaucoup comme «lettres d’amour aux titres de l’âge d’argent» (dont il garde de nombreuses influences dans son récit). Cependant, la grande affection que l’auteur a présentée à ces personnages conduit également à une critique sévère de ce qu’ils peuvent représenter.

Ensuite, nous présentons une brève liste de quelques-unes des œuvres fondamentales pour comprendre sa valeur et son héritage dans le monde de la bande dessinée contemporaine.

1.-Arkham Asylum: Une maison sérieuse sur une terre sérieuse (1989)

S’il y a quelque chose de plus fascinant que lui Homme chauve-souris, ce sont ses méchants. Le roman graphique illustré Dave McKean présente à la maison de fous Arkham en tant qu’entité vivante dont les composants qui le maintiennent sont chacun des fous auxquels le chevalier noir a été confronté.

À son tour, on nous présente l’histoire tragique de son fondateur Amadeus Arkham, dont la descente dans la folie commencerait lors de la fondation de l’institution psychiatrique.

Photo: DC Comics



2.-Les Invisibles (1994-2000)

Un groupe de rebelles a connaissance de la réalité dans laquelle ils habitent, sachant à l’avance que ce n’est pas vrai et qu’il y a une autre réalité qui a été cachée par des êtres qui contrôlent tout.

Une histoire pleine d’arts martiaux, de magie, de skinheads et de cosmogonie gnostique qui pourrait être la référence directe à quoi « La matrice« Se produirait au cinéma peu de temps après sa publication. Une œuvre qui, malgré presque souffert de son annulation en raison de faibles ventes, a réussi à rester à flot en tant que classique culte.

Photo: Vertigo Comics



3. à 52 (2006-2007)

Expérience narrative dans une vaste série limitée dans laquelle une grande équipe d’écrivains a raconté les événements qui se sont produits dans l’univers DC après que « Crissis infini», Clôture de nombreux arcs narratifs que ce méga événement a laissé en suspens.

Ce serait une lettre d’adieu aux personnages de cet univers avant d’être redémarré dans « Le Nouveau 52« , dans lequel DC et ses auteurs ont réfléchi sur la valeur que ces personnages ont ajoutée à la culture populaire.

Photo: DC Comics



4.-WE3 (2004)

Une histoire qui, en trois chiffres seulement, a brisé des millions de cœurs dans le monde. Trois cyborgs construits avec des armes (utilisant un chien, un chat et un lapin) ont été conçus comme des assassins mortels par le gouvernement américain.

Ils possèdent une capacité de parole limitée, mais leur portée pour tuer est illimitée. Le Pentagone les a saisis définitivement. Un scientifique a pitié d’eux et les libère, ce qui va déclencher une chasse cruelle dans leur recherche alors que ces êtres ne cherchent qu’à trouver un sens à leur existence.

Photo: Vertigo Comics



5.-Nouveaux X-Men (2001-2004)

Morrison vient avec une nouvelle approche dans ce titre pour Marvel Comics, marquant la destruction de l’île mutante de Genosha et la déconstruction du personnage de Scott Summers.

Suite aux événements du 11 septembre 2001 au World Trade Center, Morrison Je l’utiliserais, mais pas comme un exercice bon marché pour provoquer la polémique, mais comme une réflexion sur le traumatisme et l’éternelle lutte du groupe contre Aimant.

Photo: Marvel Comics



6.-Doom Patrol (1989-1992)

Si vous avez vu la série (dont la troisième saison arrive l’année prochaine), vous devez connaître ses origines imprimées. Inutile de dire que ce titre a été l’inspiration directe avec laquelle Gérard façon a écrit « Umbrella Academy».

C’est une bande dessinée qui ne se prend pas très au sérieux et ne se soucie pas si personne d’autre ne le fait, et c’est précisément ce qui ajoute une touche de charme aux aventures folles d’un groupe de marginaux avec des pouvoirs apparemment inutiles qui ils cherchent à survivre dans une société qui les déteste.