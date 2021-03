Grand-père se souvient avoir attendu alors que sa famille se cachait dans un placard pendant la fusillade dans le Colorado

Alors que les acheteurs et les employés cherchaient désespérément à fuir la scène d’une fusillade de masse dans une épicerie de Boulder, dans le Colorado, lundi, un homme a couru pour se rendre au siège de King Soopers après avoir été informé que ses petites-filles et son gendre étaient à l’intérieur.

Steven McHugh a attendu à l’extérieur du magasin où 10 personnes, dont un policier, ont été tuées. Heureusement pour McHugh, les membres de sa famille n’étaient pas parmi les morts. Mais comme il l’a expliqué lors d’une visite mardi matin à la 3ème heure d’AJOURD’HUI, «le choc est encore frais».

«Tout le monde est heureux d’être en vie», a-t-il déclaré à propos de ses petits-enfants de 13 et 14 ans et de leur père, Paul. «Meighan, ma fille, avait reçu un texto de Paul quand tout a commencé, et elle m’a envoyé un texto. J’étais juste en route là-bas.

En rapport

En arrivant là-bas, sa fille a continué une longue chaîne de textos qui lui a révélé «à quel point le calvaire était terrifiant» à l’intérieur du magasin.

«Paul était là pour son coup COVID, puis ils allaient faire des courses», a déclaré McHugh à propos de ce qui était censé être une sortie de routine. «Il était la troisième personne de la file, a-t-il dit, lorsque les coups de feu ont commencé. La femme qui était en tête de cette file est tombée, a été abattue.

Au début, les proches de McHugh se sont baissés pour se cacher parmi les objets qui les entouraient.

«Puis Paul, très intelligemment, a emmené les deux filles à l’étage», se souvient-il. «Il y avait une zone réservée au personnel, et ils sont allés se cacher dans le vestiaire pendant 45 minutes pendant que tout le tournage se déroulait en bas.

Les filles ont décrit avoir entendu huit coups de feu, mais dans les textes, leur père a mentionné qu’il y avait «peut-être 50 ou 60 coups au total». Et chaque fois qu’ils entendaient quelqu’un monter à l’étage, ils ne savaient pas si c’était quelqu’un qui pouvait les aider ou si c’était le tireur. Un homme de 21 ans, Ahmad Al Aliwi Alissa, a été inculpé de 10 chefs de meurtre au premier degré.

C’était un traumatisme auquel McHugh a dit: «Personne ne devrait être soumis.

Au cours de l’entretien, le patriarche a noté que les membres de sa famille ont eu la chance d’être épargnés de graves blessures au cas où le gouverneur de l’État aurait qualifié de «tragédie indicible». Mais ce n’est pas tout ce qui leur a été épargné.

Lorsque la police a finalement pu aider Paul et les adolescents à s’échapper du bâtiment, ils les ont conduits à travers ce que McHugh a décrit comme «une route détournée» afin d’empêcher les filles d’avoir à voir les corps qui restaient en bas.

Une fois que tout fut terminé, McHugh eut enfin la chance de voir sa famille.

«C’était incroyable», a-t-il déclaré à propos de ce moment. «Nous avons eu un câlin de groupe dans le hall du poste de police.»

«Il est clair que les filles sont fortes, mais c’est un traumatisme profond pour la communauté, pour nous», a-t-il poursuivi. « La bulle de Boulder a éclaté. »

« Cela ne devrait pas se produire », a-t-il ajouté à propos des fusillades de masse qui se déroulent aux États-Unis.

Le chef de la police de Boulder Maris Herold a identifié les victimes lors de la fusillade de lundi comme étant le policier Eric Talley, 51 ans, Denny Strong, 20 ans, Neven Stanisic, 23 ans, Rikki Olds, 25 ans, Tralona Bartkowiak, 49 ans, Suzanne Fountain, 59 ans, Teri Leiker, 51 ans, Kevin Mahoney, 61 ans, Lynn Murray, 62 ans, et Jody Waters, 65 ans.