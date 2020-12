‘Grand ciel’ [Spoilers]: Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre de la finale d’hiver

La nouvelle série d’ABC Grand ciel se réchauffe de toutes les manières. Les enquêteurs privés se rapprochent de la recherche des filles disparues, et ils travaillent pour trouver de nouvelles informations. Dans la finale hivernale, le drame ne fait que commencer. Nous avons toutes les informations sur ce à quoi vous pouvez vous attendre de l’épisode 5 ci-dessous.

[Spoiler alert: This article contains spoilers from ‘Big Sky’]

Natalie Alyn Lind, Jesse James Keitel et Jade Pettyjohn dans «Big Sky» | ABC / Darko Sikman



De quoi parle « Big Sky »?

La nouvelle série implique la recherche de deux sœurs disparues, Danielle (Natalie Alyn Lind) et Grace (Jade Pettyjohn), qui ont été kidnappées par un camionneur long-courrier nommé Ronald Pergman (Brian Geraghty). Ronald travaille avec un soldat d’État corrompu nommé Rick Legarski (John Carroll Lynch), et ils sont impliqués dans un réseau de trafic sexuel. Les filles sont retenues captives avec Jerrie (Jesse James Keitel), qui a été kidnappé juste avant elles.

Le petit ami de Danielle, Justin (Gage Marsh), met ses parents sur l’affaire, une paire d’enquêteurs privés, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) et Cody Hoyt (Ryan Phillippe). Ensemble avec Cassie Dewell (Kylie Bunbury), un autre enquêteur privé et partenaire de Cody, ils travaillent l’affaire. Mais Cody est tué par Rick quand il est trop près de découvrir la vérité.

Jenny et Cassie recherchent frénétiquement les filles et Cody. Au même moment, Grace tente de s’échapper, mais Rick la rattrape et lui tire une balle dans la jambe avec une flèche deux fois. Elle a besoin de soins médicaux et les filles essaient d’utiliser la situation à leur avantage, mais cela n’a pas encore conduit à leur évasion.

Voici à quoi s’attendre de la saison 1, épisode 5

John Carroll Lynch dans «Big Sky» | ABC / Darko Sikman

L’épisode 5 sera diffusé le mardi 15 décembre et s’appelle Un bon jour pour mourir. Jenny et Cassie se rapprochent de la recherche des filles, et elles retourneront dans la propriété qui n’est plus utilisée par le Bureau of Land Management où Rick et Ronald gardaient Grace, Danielle et Jerry captifs. Mais les trouveront-ils?

Jerry tentera de manipuler Ronald pour qu’il les laisse partir, nous devrons donc voir comment cela se passe, car les tentatives précédentes de manipuler leurs ravisseurs n’ont mené à rien de bon. Ailleurs, Cassie aura une conversation avec la femme de Rick, Merilee (Brooke Smith), ce sera donc intéressant.

Voici le synopsis officiel d’ABC: «Jenny et Cassie ont l’impression de se rapprocher de Legarski, mais ils courent contre la montre alors que lui et Ronald se préparent à déplacer les filles. Jerrie fait une dernière tentative pour convaincre Ronald de les laisser partir. Ailleurs, Cassie rend visite à Merilee pour l’interroger sur son mari et Ronald confronte agressivement sa mère.

Il y a une nouvelle bande-annonce promotionnelle

Dans la bande-annonce de la prochaine finale hivernale, il y a beaucoup de violence dans le clip de trente-deuxième. Il y a une scène de Rick hurlant un marteau, mais on ne sait pas si c’est sa femme ou quelqu’un d’autre qu’il cible.

Dans la scène suivante, Ronald parle à Grace, Danielle et Jerry. «Aujourd’hui est le premier jour du reste de votre vie», dit Ronald aux filles.

Jenny et Cassie sont toujours sur l’affaire et n’ont pas lâché prise. Cassie mentionne à Denise (Dedee Pfeiffer), la secrétaire privée du bureau, qu’ils «manquent de temps, je peux le sentir».

À un autre moment, Jenny dit à Cassie: «Nous ne lâchons pas une seconde.» La bande-annonce montre Cassie se promenant dans le bar / magasin où elle a rencontré Rick pour la première fois, il semble donc qu’ils recherchent des indices ou peut-être les filles disparues.

Ronald va attaquer sa mère, Helen (Valerie Mahaffey), en la saisissant par la gorge. Elle est déjà devenue très méfiante à son égard et a même demandé s’il avait quelque chose à voir avec les filles disparues. On ne sait pas ce qui se passera ensuite entre eux.

Kylie Bunbury dans «Big Sky» | ABC / Darko Sikman

Jenny et Cassie vont enfin découvrir où les filles étaient détenues, mais parviennent-elles à temps pour les sauver avant qu’elles ne soient emmenées ailleurs? «Ça y est», dit Cassie. «Ça doit être.» Le duo retourne à la propriété qu’ils ont vérifiée précédemment, et cette fois, ils apporteront des renforts.

Ils trouveront et ouvriront la pièce jointe de la remorque en métal sous terre où Grace, Danielle et Jerry étaient tous détenus. Mais on ne sait pas s’ils les trouveront ou s’il sera vide. Ronald et Rick auraient pu choisir de les déplacer tous, et Jenny et Cassie auraient pu arriver trop tard.

Nous devrons voir comment la finale hivernale de Grand ciel joue le mardi 15 décembre sur ABC à 22 h HNE