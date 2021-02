Gran Turismo 7 sur PS5 pour offrir la meilleure expérience à ce jour

Gran Turismo Sport a transformé la série phare de course de simulation de Sony en un e-sport très populaire et a ainsi réussi à faire avancer la marque. Cependant, les fans de la série ont déploré l’absence d’une campagne solo complète comme dans les entrées précédentes; Le mode de collecte de voitures vaguement inspiré des jeux de rôle des titres précédents a, après tout, été une grande partie du succès à long terme de la marque.

Nous savons déjà que Gran Turismo 7 sur la PlayStation 5 sera une combinaison du «passé, présent et futur», ce qui signifie qu’il inclura un mode solo complet. Cependant, dans une interview avec le journaliste Toshifumi Watanabe pour Octane Japan – comme traduit par GT Planet – le créateur de la série Kazunori Yamauchi a répété que nous pouvons nous attendre à une expérience plus traditionnelle cette fois-ci.

«Tout en héritant d’éléments tels que [FIA] championnat réalisé en GT Sport, Gran Turismo 7 reviendra à l’objectif royal de volumes complets comme [Gran Turismo] 1-4, et offrez la meilleure expérience Gran Turismo à l’heure actuelle », a-t-il déclaré. La traduction est un peu étrange, mais nous sommes sûrs que vous pouvez en déduire où il veut en venir.

Cela semble être la prochaine étape naturelle pour la franchise, pour être honnête. De toute évidence, l’aspect e-sport ne va nulle part – et le mode multijoueur a eu tellement de succès sur la PS4 que nous ne le voudrions pas – mais la construction d’une expérience solo plus traditionnelle à partir de cela devrait bénéficier à l’ensemble du package, et nous estimons cela va être un grand succès lors de sa sortie sur PS5 plus tard cette année.