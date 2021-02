Gran Turismo 7 reporté à 2022 sur PS5 en raison d’un coronavirus

Gran Turismo 7 a été reporté à 2022 car il fait face à des défis de développement liés à la pandémie de coronavirus. Confirmé via une déclaration de Polyphony Digital issue d’une interview de GQ Magazine avec Jim Ryan, le simulateur de conduite ne sera plus lancé cette année. La déclaration complète se lit comme suit: « GT7 a été impacté par les défis de production liés à Covid et passera donc de 2021 à 2022. Avec la pandémie en cours, c’est une situation dynamique et changeante et certains aspects critiques de la production de jeux ont été ralentis au cours des dernières années. mois. Nous partagerons plus de détails sur la date de sortie de GT7 lorsqu’elle sera disponible. «

L’équipe derrière la franchise Gran Turismo a toujours aimé prendre son temps lors du développement de nouvelles entrées, ce n’est donc pas une grande surprise. Pourtant, Sony a parlé d’un gros jeu pour la première année de la PlayStation 5, et ce retard gâche quelque peu cela. Dans d’autres nouvelles, Horizon interdit ouest devrait encore le faire cette année au moins.