Grammy 2021: Rencontrez les nominés pour la «Meilleure performance métal» | 45S

Y a-t-il encore une catégorie métal aux Grammys? La réponse est oui. Contrairement à ce que la plupart pensent, les catégories rock et métal sont toujours d’actualité aux Grammys, même si elles ne sont plus télévisées et sont complètement subordonnées à d’autres catégories telles que l’urbain et la pop. Cela répond à un problème que beaucoup considèrent mais refusent également d’accepter, le rock meurt et le métal meurt encore plus. Cependant, c’est un sujet lourd et long que nous n’aborderons pas, du moins sur cette note.

Ce dont nous parlerons, ce sont ces groupes et artistes dont les chansons ont été nominées dans la catégorie. Meilleure performance en métal et qu’ils ont su se démarquer malgré l’état actuel de cette catégorie. Ensuite, les nominés.

« Bum Bush » – Nombre de corps

Le groupe californien Body Count sera présent aux récompenses grâce à leur chanson «Bum Bush» de leur dernier album «Carnivore». L’influence du rap et du métal industriel est présente dans cette chanson, l’une des plus acclamées de la dernière production studio du groupe.

« Dessous » – Code Orange

Après que son album « Underneath » ait été acclamé par la critique et reçu dans différents médias la dénomination de l’un des meilleurs albums de l’année, l’étape attendue a été une nomination aux Grammy Awards. Et ils ont réussi, le groupe hardcore de Pennsylvanie a été nominé dans cette catégorie grâce à la chanson qui donne son nom à leur dernier album.

« The In-Between » – En ce moment

Le metalcore sera présent aux Grammys. Classé par beaucoup comme l’un des sous-genres de métal les plus importants de ces dernières années, le groupe américain À ce moment se prépare à rivaliser avec les autres groupes et artistes nominés grâce à sa chanson « The In-Between », appartenant à l’album « Mother ».

« Blood Money » – Coquelicot

Le coquelicot toujours irrévérencieux est également nominé. Le rappeur nous présente ce côté de la sienne avec une chanson qui combine son style musical comme le métal avec des guitares très déformées et des riffs agressifs. Certainement la grande surprise de cette nomination.

« Taxe du bourreau (balancement de la hache) en direct » – Power Trip

On rencontre enfin les Californiens Voyage de puissance. Le groupe de trash metal a obtenu cette nomination grâce à leur chanson « Executioner’s Tax (Swing of the Axe) Live ». Bonne nouvelle pour les amateurs du genre poubelle.