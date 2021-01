Grammy 2021: remise des prix en raison de l’augmentation des cas de covid-19 | 45S

Mauvaise nouvelle pour l’industrie de la musique. Le prix tant attendu du Grammy Awards, qui devait avoir lieu le 31 janvier, a été affectée par la pandémie de covid-19, la date de ce gala a donc dû être reportée pour la sécurité de tous.

Selon les déclarations faites au New York Times par un porte-parole de la Recording Academy, en raison de l’augmentation des cas de nouveau coronavirus dans l’État de Los Angeles, où les prix auront lieu, il a été décidé de reporter l’événement par mesure de sécurité jusqu’en mars , toujours sans date d’échéance exacte.

Au départ, selon Harvey Mason Jr., président et directeur exécutif par intérim de l’académie, l’événement était prévu pour un petit public dans la ville de Californie, mais que tous les détails étaient encore en cours de raffinement pour pouvoir le mener à bien en toute sécurité. .

Rappelons que cette année, celle qui mène le classement des nominations est Beyonce avec 9. Elle est suivie par Dua Lipa, Taylor Switf et Roddy Rich avec respectivement 6 chacun.

Vous pouvez voir la liste des nominés ici.

Dans la catégorie « Meilleur album alternatif » se trouvent Tame Impala, Brittany Howard, Fiona Apple, Beck et Phoebe Bridgers. En revanche, dans la catégorie « Album Latin Rock », on trouve Fito Páez, Cultura Profética, Lidio Pimienta, Cami et Bajofondo.

Nous ne pouvons qu’attendre de voir cette cérémonie en toute sécurité.