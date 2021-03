Grammy 2021: Ce sont les lauréats des catégories rock, métal, alternatif et en général | 45S

Une autre citation du Grammy. Ceux qui avaient de la chance, des privilèges, de l’influence, du succès commercial et du talent ont pu remporter le prix. Il ne reste plus qu’à revoir les catégories qui intéressent le plus notre ligne éditoriale: rock, métal, alternatif et généraliste.

On ne peut pas dire que ce fut une nuit de surprises. En fait, plusieurs des gagnants étaient parmi les plus évidents. On a, par exemple, le cas de The Strokes, qui a remporté le prix du meilleur album rock, chose totalement prévisible puisque sa concurrence était composée d’artistes avec beaucoup moins de visibilité et même de trajectoire.

Quoi qu’il en soit, nous vous laissons la liste des gagnants du Grammy 2021.

Album de l’année

Chilombopar Jhené Aiko

Édition de luxe Black Pumaspar Black Pumas

Vie courantepar Coldplay

Djesse Vol. 3par Jacob Collier

Femmes en musique, partie IIIpar Haim

Nostalgie du futurpar Dua Lipa

Le saignement d’Hollywoodpar Post Malone

Folklorepar Taylor Swift (gagnant)

Chanson de l’année

Parade noirepar Beyoncé

La boîtepar Roddy Ricch

Cardigan, par Taylor Swift

Cerclespar Post Malone

Ne commence pas maintenantpar Dua Lipa

Je ne peux pas respirerpar HER (gagnant)

Si le monde se terminaitde JP Saxe avec Julia Michaels

Record de l’année

Parade noirepar Beyoncé

Couleurspar Black Pumas

Rock starde DaBaby avec Roddy Ricch

Dis comme çapar Doja Cat

Tout ce que je voulaispar Billie Eilish (gagnante)

Ne commence pas maintenantpar Dua Lipa

Cerclespar Post Malone

sauvagede Megan Thee Stallion avec Beyoncé

Meilleur nouvel artiste

Ingrid Andress

Ponts Phoebe

Chika

Noah Cyrus

D Fumée

Chat Doja

Kaytranada

Megan Thee Stallion (vainqueur)

Meilleur album rock

Fontaines DC, par La mort d’un héros

Michael Kiwanuka, par Kiwanuka

Grace Porter, par Lumière du jour

Sturgill Simpson, par Son et fureur

The Strokes, par Le nouveau anormal (gagnant)

Meilleure chanson rock

Phoebe Bridgers, par Kyoto

Apprivoiser Impala, par Perdu hier

Big Thief, par Pas

Fiona Apple, par Shameika

Brittany Howard, pour Rester élevés (gagnant)

Meilleure présentation rock

Fiona Apple, par Shameika (gagnant)

Big Thief, par Pas

Phoebe Bridgers, par Kyoto

Haim, par Les marches

Restez haut, par Bretagne Howard

Grace Porter, par Lumière du jour

Meilleur album de rock latin ou alternatif

BajoFondo, par Aura

Cami, par Monstre

Culture prophétique, par Survolant

Fito Páez, pour La conquête de l’espace (gagnant)

Poivre du Lido, par Miss Colombie

Meilleur album de musique alternative

Fiona Apple, par Récupérez les coupe-boulons (gagnant)

Beck, pour L’hyperespace

Phoebe Bridgers, par Punisher

Brittany Howard, pour James

Apprivoiser Impala, par La lente ruée

Meilleure présentation en métal