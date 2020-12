Graham Linehan se vante d’être de retour sur Twitter après avoir été expulsé deux fois

Graham Linehan a été définitivement banni de Twitter après une croisade anti-trans soutenue. (Rob Monk / Edge Magazine / Getty)

L’écrivain de comédie en disgrâce Graham Linehan s’est vanté d’avoir une «nouvelle carte SIM» et a créé un autre compte Twitter après avoir été expulsé… deux fois.

Cette semaine, Linehan, qui avait précédemment été retiré de Twitter pour conduite haineuse, a annoncé qu’il était revenu sur la plateforme en se faisant passer pour une personne trans.

L’ancien comédien et militant anti-trans a créé un faux compte de «gars trans», apparemment dans le seul but de dire à un homosexuel qu’il est un «traître» parce qu’il est un allié trans.

Utilisant le terme «scarlysimon», Linehan a déclaré au directeur exécutif d’Amnesty Irlande, Colm O’Gorman, qu’il était «un traître aux femmes et aux homosexuels» pour avoir signé une lettre en faveur des droits des trans.

Le compte a été rapidement suspendu par Twitter, mais Linehan a maintenant créé un autre compte.

Il a déclaré à ses partisans dans un bulletin d’information mercredi 2 décembre: «J’avais une nouvelle carte SIM en attente et je suis de retour sur le site avec un nouveau compte.»

Un utilisateur Twitter décrit Le comportement de Linehan est «de plus en plus déséquilibré», et a ajouté: «L’achat d’une nouvelle carte SIM pour se déplacer en étant banni à plusieurs reprises d’une plateforme de médias sociaux est un comportement légitimement terrifiant.

Linehan a été contacté pour commenter par RoseActualités.

Graham Linehan a été définitivement banni de Twitter pour conduite haineuse plus tôt cette année

Graham Linehan, qui a déjà comparé les médecins traitant les jeunes trans aux nazis pendant l’Holocauste, a perdu sa «coche bleue» en juin de cette année après avoir accusé un groupe LGBT + de «toilettage».

Il a ensuite été rétabli, Linehan se plaignant d’avoir dû supprimer un certain nombre de tweets faisant référence au toilettage afin de déverrouiller son compte.

Cependant, la plate-forme de médias sociaux a choisi de prendre des mesures permanentes après avoir continué à tweeter du contenu offensant, écrivant «les hommes ne sont pas des femmes mais» en réponse à un message de l’Institut des femmes souhaitant une fierté heureuse à tous leurs membres transgenres.