Grâce à Edge, vous pouvez jouer à des jeux Steam sur Xbox Series

Chronium permet l’installation d’applications, y compris Geforce Now, nous permettant de jouer à des jeux Steam sur Xbox Series.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, Microsoft teste la nouvelle version du navigateur Edge qui arrivera bientôt sur les consoles Xbox Series. Cela se distinguera par la prise en charge de la version la plus récente du logiciel Chromium, qui vous permettra de jouer à diverses applications pour les navigateurs, ce qui nous permettra de jouer Jeux Steam sur Xbox Series.

Et c’est que parmi ses applications compatibles, celle qui a le plus retenu l’attention est Geforce Now, car le service vous permet de jouer à divers jeux à partir de lanceurs PC tels que Steam ou Epic Games Store.

Maintenant et avec les nouveaux systèmes Xbox rejoignant cette liste, il sera possible de jouer à des choses comme Death Stranding sur PC sur Xbox Series X / S, via la dernière version de Microsoft Edge.

Malheureusement, le service GeForce Now n’est pas compatible avec tous les jeux PC, de sorte que les titres réservés aux consoles, tels que Horizon Zero Dawn ou Detroit: Become Human, ne peuvent pas encore être joués dans la série Xbox de cette manière. Bien que ce soit quelque chose qui pourrait changer à l’avenir.

De même, il est à noter que le service Stadia fonctionnera également avec cette nouvelle version d’Edge, afin que les joueurs Xbox puissent profiter de leur catalogue de jeux grâce à cette nouvelle alternative.

La date exacte à laquelle la nouvelle version d’Edge sera publiée pour tous les utilisateurs Xbox est encore inconnue, mais nous ne doutons pas que cela se produira dans les mois à venir. De son côté, si vous n’avez pas encore essayé la nouvelle machine de Microsoft, c’est notre déballage Xbox Series X et S.